"Хороша брехунка": як асистентка Джоан Роулінг витрачала її гроші на булочки і котів

Копирайт изображения PA Image caption Джоан Роулінг найняла Аманду Дональдсон, щоб та допомогала їй в організаційних питаннях

У Британії триває судовий процес проти помічниці Джоан Роулінг Аманди Дональдсон, яку звинувачують у тому, що вона витратила майже 24 тисячі фунтів письменниці на власні забаганки.

35-річна персональна асистентка за гроші авторки "Гаррі Поттера" купувала собі дорогу косметику, каву, котів та інші примхи.

Пані Дональдсон користувалася кредитною карткою письменниці, зокрема придбавши косметику на суму 3 629 фунтів.

Сама Аманда Дональдсон, яка працювала на письменницю з 2014 до 2017 року, обвинувачення спростовує.

У суді чоловік письменниці Ніл Мюррей назвав асистентку "хорошою брехункою".

За його словами, пані Дональдсон взяли на роботу, аби та допомагала Джоан Роулінг в організаційних питаннях у бізнесі та приватному житті.

Письменниця подала на свою колишню асистентку до суду на початку листопада.

Підозри через різдвяний обід

Як заявив Ніл Мюррей, пані Дональдсон усунули від виконання обов'язків, а потім звільнили у 2017 році через підозру в неправомірних витратах.

Питання виникли через зняття готівки на суму 400 і 250 фунтів у грудні 2016 року, які, як стверджувала пані Дональдсон, пішли на депозит для різдвяного обіду.

Бухгалтер раніше повідомив суду, що зв'язався з рестораном, і ті підтвердили, що не просили про завдаток і не отримували його.

Копирайт изображения PA Image caption Чоловік письменниці Ніл Мюррей назвав асистентку "хорошою брехухою"

Після цього пан Мюррей напряму спитав у пані Дональдсон про витрати.

"Аманда завжди здавалася жвавою, трохи балакучою і недбалою. Але тоді я побачив геть іншу особистість", - розповів чоловік Джоан Роулінг.

"Вона закрилася в собі, залишалася спокійною і фактично брехала. Наприкінці зустрічі мене вразило, наскільки хорошою брехункою вона виявилася ", - згадував пан Мюррей.

"Безглуздо"

Чоловік письменниці розповів, що разом з пані Дональдсон в офісі в Единбурзі працювали ще шестеро людей.

Втім, такі витрати як придбання косметики люкс-бренду Molton Brown на суму понад 3,5 тисячі фунтів не входили в офіційний бюджет. "Не для офісу, це безглуздо, - заявив пан Мюррей.

"Гадаю, більшість покупок робила Аманда для Аманди", - додав він, зауваживши, що кредитну картку вона мала використовувати лише для ділових або особистих витрат її керівниці.

Він також згадав, як дізнався, що вона запропонувала колегам оплатити спільний обід, заявивши: "Не хвилюйтеся, Ніл цю картку не перевіряє ".

Кава, булочки і котики

Під час своєї роботи Аманда Дональдсон мала раз на місяць надавати до бухгалтерії звіт по витратах, разом із чеками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джоан Роулінг у 2017 році отримала Орден кавалерів пошани за свій внесок у літературу та благодійність

Окрім кредитної картки, вона також мала доступ до сейфа з валютою. Звідти вона, згідно з обвинуваченнями без дозволу взяла суму в еквіваленті понад 7 тисяч фунтів стерлінгів.

Невідповідності у звітах помітили в лютому минулого року, коли виявилося, що чимало коштів вона витрачала на свої особисті потреби.

Джоан Роулінг звинувачує колишню асистентку зокрема в наступних неправомірних витратах:

823 фунти в пекарні,

1 482 фунти на свічки фірми Jo Malone,

3 629 фунтів на косметику Molton Brown,

2 139 фунтів на канцелярію в магазині Paper Tiger,

1 636 фунтів у кав'ярнях Starbucks.

Вона також придбала собі двох породистих котів за 1200 фунтів.

Як стверджує Джоан Роулінг, її асистентка також вкрала кілька дорогих іграшок, зроблених за мотивами творів письменниці: модель Гоґвартського експресу і кілька колекційних наборів.

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