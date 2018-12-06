Люксембург стане першою в світі країною, де весь громадський транспорт стане безкоштовним.

Таким чином уряд країни намагається покращити екологію і вирішити проблему корків на дорогах.

Оплату за проїзд в потягах, трамваях і автобусах планують скасувати на початку 2020 року, повідомляє AFP.

Про такі наміри оголосив прем'єр-міністр Ксав'є Беттель, якого 5 грудня переобрали на другий строк.

Під час виборчої кампанії Беттель обіцяв приділити пріоритетну увагу довкіллю.

Окрім безкоштовного транспорту, новий уряд також розглядає можливість легалізації марихуани та запровадження двох додаткових державних свят.

У крихітній країні проживає 600 тисяч мешканців. Але щодня до Люксембургу приїздять на роботу ще близько 200 тисяч жителів сусідніх країн - Франції, Бельгії та Німеччини.

Вартість житла в самому Люксембурзі занадто дорога для багатьох працівників.

Проблеми з корками на дорогах досягли критичних рівнів.

Копирайт изображения JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images Image caption Щодня в Люксембург приїздять на роботу тисячі людей з сусідніх країн

Міністерство транспорту країни каже, що на утримання громадського транспорту йде 491 млн євро на рік. Продажі квитків приносять 40 млн євро.

У січні 2013 року Таллінн став першою столицею країни Євросоюзу, що скасував оплату в громадському транспорті для жителів міста.

Близько 420 тисяч зареєстрованих мешканців естонської столиці отримують право на безкоштовний проїзд в міських автобусах і трамваях, придбавши спеціальний проїзний вартістю 2,60 євро.

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