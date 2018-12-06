Чому в Люксембургу хочуть зробити весь транспорт безкоштовним
Люксембург стане першою в світі країною, де весь громадський транспорт стане безкоштовним.
Таким чином уряд країни намагається покращити екологію і вирішити проблему корків на дорогах.
Оплату за проїзд в потягах, трамваях і автобусах планують скасувати на початку 2020 року, повідомляє AFP.
Про такі наміри оголосив прем'єр-міністр Ксав'є Беттель, якого 5 грудня переобрали на другий строк.
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Під час виборчої кампанії Беттель обіцяв приділити пріоритетну увагу довкіллю.
Окрім безкоштовного транспорту, новий уряд також розглядає можливість легалізації марихуани та запровадження двох додаткових державних свят.
У крихітній країні проживає 600 тисяч мешканців. Але щодня до Люксембургу приїздять на роботу ще близько 200 тисяч жителів сусідніх країн - Франції, Бельгії та Німеччини.
Вартість житла в самому Люксембурзі занадто дорога для багатьох працівників.
Проблеми з корками на дорогах досягли критичних рівнів.
Міністерство транспорту країни каже, що на утримання громадського транспорту йде 491 млн євро на рік. Продажі квитків приносять 40 млн євро.
У січні 2013 року Таллінн став першою столицею країни Євросоюзу, що скасував оплату в громадському транспорті для жителів міста.
Близько 420 тисяч зареєстрованих мешканців естонської столиці отримують право на безкоштовний проїзд в міських автобусах і трамваях, придбавши спеціальний проїзний вартістю 2,60 євро.
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