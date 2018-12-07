Українські ВМС не відмовляться від використання Керченської протоки - Міноборони

Копирайт изображения UNIAN

Україна не відмовиться від використання Керченської протоки для проходу військових кораблів, заявив міністр оборони України Степан Полторак.

В ефірі телеканалу "Прямий" міністр підкреслив, що при спробі проходу військових кораблів 25 листопада Україна діяла "абсолютно точно так само, як і попереднього разу", і не порушила "жодного пункту жодного договору".

"Ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав пан Полторак.

Він додав, що "сьогодні ніхто нікуди не йде, але ми не припинимо ротацію для посилення наших важливостей".

Він вважає, що до того часу, як Україна буде готова здійснити ротацію підрозділів у Азовському морі та виникне необхідність для проходу кораблів через Азовське море, то "міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання".

"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротації наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі самі проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав", - підкреслив міністр.

За його словами, "якщо ми сьогодні відмовимося від проходу через Керченську протоку, то це буде означати, що Росія повністю окупувала Азовське море...і ми просто втратимо ще одну територію".

Росія наполягає, що 25 листопада українські кораблі порушили державний кордон Росії на морі (Кремль вважає води біля Криму своїми територіальними водами) й не реагували на вимоги про негайну зупинку.

Російський президент Володимир Путін назвав виправданими дії російських прикордонників.

28 листопада на форумі "Росія кличе!" президент РФ заявив, що "якби вони діяли інакше, їх всіх треба було б віддати під суд".

Захоплення кораблів

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни захопили військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

24 українців, які знаходилися на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.

Українських громадян заарештували "кримські суди", а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українців заарештували на два місяці і перевезли до Москви

Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!