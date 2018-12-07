Трамп призначить в ООН "екс-телеведучу Гізер Науерт": чим ще вона відома

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Постійним представником США в ООН призначать прес-секретаря Держдепартаменту і колишню журналістку Гізер Науерт. Про це повідомили кілька американських ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Одне з цих ЗМІ - Fox News, де пані Науерт раніше працювала ведучою.

У жовтні нинішній постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі оголосила, що піде з посади до кінця року.

48-річна пані Науерт стала речницею Державного департаменту у квітні 2017 року. Це її перша посада на державній службі.

Fox News повідомляє, що президент США Дональд Трамп має написати про призначення у своєму Twitter в п'ятницю зранку.

Про призначення повідомляє і Bloomberg з посиланням на три поінформовані джерела.

Державний департамент поки що не надав коментарів щодо цього.

Bloomberg пише, що пані Науерт стане нестандартним вибором, з огляду на її невеликий досвід в уряді та зовнішній політиці.

Крім ролі речниці, пані Неуерт з березня цього року виконує обов'язки заступника держсекретаря з питань публічної дипломатії та державних справ.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пані Науерт спочатку була речником Держдепу, а з березня 2018 року - ще й заступником держсекретаря Майка Помпео

Її призначення на роль представника в ООН ще має схвалити Сенат.

Гізер Науерт працювала в Fox News з 1998 по 2005 рік, потім два роки пропрацювала на ABC, а у 2007 році повернулася на Fox, ставши ведучою шоу Fox&Friends, яке, як відомо, полюбляє дивитись президент Трамп.

Fox News підтримує президента США, і він часто цитує їхні новини.

Гізер Науерт має хороші стосунки з донькою Трампа Іванкою, яку також називали однією з кандидаток на посаду посла США в ООН, і її чоловіком Джаредом Кушнером - обидва зараз працюють радниками президента.

Нинішня постпред США в ООН Ніккі Гейлі працювала на цій посаді з січня 2017 року.

До призначення на цю посаду у неї також не було досвіду роботи у сфері зовнішньої політики - Гейлі обіймала посаду губернатора Південної Кароліни.

У жовтні 2018 вона оголосила, що піде у відставку до кінця року. Трамп подякував їй за "фантастичну роботу".

Причин, через які вона залишає посаду, Гейлі не назвала, але поспішила розвіяти чутки про те, що вона, нібито, готується брати участь у президентських виборах 2020 року.

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