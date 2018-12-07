Копирайт изображения UNIAN Image caption Рішення про заборону на в'їзд на територію України ухвалюють під час прикордонного контролю

Державна прикордонна служба 6 грудня відмовила у в'їзді на територію України 38 громадянам Росії, повідомили BBC News Україна у прес-службі відомства.

При цьому дозвіл на в'їзд на територію України отримали близько 1300 росіян.

Таким чином, не пустили на територію України близько 3% росіян, які хотіли перетнути кордон.

Також прикордонне відомство повідомило, що з часу запровадження воєнного стану на територію України не пустили 809 громадян Росії.

412 з них намагались в'їхати через кордон з українськими областями, де воєнний стан діяв.

За даними Держприкордонслужби, на кінець вересня щодоби в Україну в'їжджало 4-5 тисяч росіян, а на початку листопада - 2,5-3 тисячі.

Чому відмовляють?

Також у прес-службі відомства зазначили, що рішення про те, чи пускати громадянина іноземної держави на територію України ухвалюють безпосередньо під час прикордонного контролю.

Підставами для відмови можуть стати:

нечинні документи та відсутність візи (якщо така необхідна)

наявність рішення про заборону на в'їзд

неможливість підтвердити мету перебування в Україні

порушення законів України: нелегальне відвідування Криму, наявність підстав підозрювати людину у причетності до спроб дестабілізації ситуації в Україні

недостатня кількість коштів для перебування в Україні фінансового забезпечення

Згідно з визначеною урядом формулою, аби перебувати в Україні протягом 7 днів будь-який іноземець мусить мати не менше 14,8 тисячі гривень.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!