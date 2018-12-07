За день у в'їзді до України відмовили 3% росіян - Держприкордонслужба
Державна прикордонна служба 6 грудня відмовила у в'їзді на територію України 38 громадянам Росії, повідомили BBC News Україна у прес-службі відомства.
При цьому дозвіл на в'їзд на територію України отримали близько 1300 росіян.
Таким чином, не пустили на територію України близько 3% росіян, які хотіли перетнути кордон.
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Також прикордонне відомство повідомило, що з часу запровадження воєнного стану на територію України не пустили 809 громадян Росії.
412 з них намагались в'їхати через кордон з українськими областями, де воєнний стан діяв.
За даними Держприкордонслужби, на кінець вересня щодоби в Україну в'їжджало 4-5 тисяч росіян, а на початку листопада - 2,5-3 тисячі.
Чому відмовляють?
Також у прес-службі відомства зазначили, що рішення про те, чи пускати громадянина іноземної держави на територію України ухвалюють безпосередньо під час прикордонного контролю.
Підставами для відмови можуть стати:
- нечинні документи та відсутність візи (якщо така необхідна)
- наявність рішення про заборону на в'їзд
- неможливість підтвердити мету перебування в Україні
- порушення законів України: нелегальне відвідування Криму, наявність підстав підозрювати людину у причетності до спроб дестабілізації ситуації в Україні
- недостатня кількість коштів для перебування в Україні фінансового забезпечення
Згідно з визначеною урядом формулою, аби перебувати в Україні протягом 7 днів будь-який іноземець мусить мати не менше 14,8 тисячі гривень.
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