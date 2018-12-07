У Франції через протести закриють Ейфелеву вежу і Лувр

Копирайт изображения Getty Images

Через протести, що можуть відбутися в суботу, 8 грудня, паризька влада оголосила про закриття місцевих історичних пам'яток та музеїв - зокрема Ейфелевої вежі і Лувру.

Правоохоронці закликають власників магазинів і ресторанів у центрі міста не працювати у найближчу суботу. Про плани зачинитися на 8 грудня також розповіли в керівництві близько 10 паризьких музеїв - зокрема в Луврі.

Масові протести "жовтих жилетів" тривають у Франції вже протягом кількох тижнів. Вони розпочалися через незгоду з введенням нових податків на пальне - цей крок влада пояснювала боротьбою із забрудненням повітря.

Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Днями французький уряд оголосив про те, що прибере підвищення податку на пальне з бюджету на наступний рік. Проте, судячи з усього, навіть попри крок назустріч протестувальникам з боку влади, акції не припиняться.

Жертвами протестів, які відзначилися високим рівнем насильства та вандалізму, вже стали чотири людини.

Копирайт изображения Getty Images

Що каже французька влада?

У міністерстві внутрішніх справ кажуть, що готуються до спалаху насильства у найближчу суботу - правоохоронці, зокрема, очікують, що участь в протестах братимуть участь представники правих і лівих радикальних угруповань.

"Ми маємо справу з людьми, які хочуть не протестувати, а влаштувати безлад. І ми хочемо мати можливість не дати їм повну свободу дій", - каже Едуар Філіп.

Раніше голова уряду вже говорив про те, що влада готова йти на певні додаткові поступки протестувальникам.

Не працюватимуть музеї

У відомстві, що керує роботою Ейфелової вежі, кажуть, що загроза насильницьких дій у суботу не дозволяє гарантувати безпечні умови для її роботи.

Після того, як минулого тижня протестувальники пошкодили Тріумфальну арку, влада планує суттєво посилити охорону історичних пам'яток.

Копирайт изображения EPA

8 грудня не працюватимуть зокрема Музей Орсе, Лувр, оперні театри і Великий палац.

"Ми не можемо ризикувати, знаючи про можливі загрози", - заявив міністр Франк Рістер.

Поліція просить власників магазинів, ресторанів та інших закладів в центрі міста не працювати у суботу, а також прибрати з вулиці всі стільці і столи - правоохоронці побоюються, що протестувальники можуть використати їх під час безладів.

Що трапилося минулої суботи?

У демонстрації в столиці минулої суботи брали участь близько 75 тисяч людей. Протести переросли у сутички.

Постраждали понад 130 людей, близько 400 були затримані. Чотири людини загинули.

Копирайт изображения Getty Images

Протестувальникив масках трощили вітрини. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися прорвати поліцейський кордон.

Мерія оцінила збиток для міста в 3-4 мільйони євро.

Звідки стільки невдоволення?

Під час виборів на посаду президента Макрона виступив із пакетом економічних реформ, які мали покращити життя французів, зокрема знизити рівень безробіття та активізувати економіку.

Але багато людей відчувають, що цього так і не відбулося. Наприклад, аналіз бюджету 2018-2019 років, проведений інститутом державної політики Франції, показав, що, згідно з планами, доходи найбіднішої частки населення значною мірою знизяться або залишаться незмінними.

Середній клас відчує невелике покращення, але найбільші прибутки отримають ті, хто вже і так був заможним. Найгіршим, за прогнозами, буде фінансове становище пенсіонерів.Влада міста побоюється можливих безладів з боку протестувальників. Прем'єр-міністр Едуар Філіп вже заявив, що на вулицях Франції працюватимуть близько 89 тисяч поліцейських, з них близько восьми тисяч - у столиці.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.