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З початку року лікарі зафіксували вже 44 386 нових випадків захворювання на кір - це рекордний показник за всі роки незалежності.

Міністерство охорони здоров'я продовжує говорити про зростання кількості хворих на кір в Україні. Лише за останній тиждень зафіксували 2 384 нові випадки захворювання на кір. Це на 11,5% більше, ніж за тиждень до цього.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, йдеться про 741 дорослого і 1 603 дітей.

Загалом, кажуть в МОЗ, з початку року в Україні на кір захворіли вже 44 386 людей: 16 593 дорослих та 27 793 дитини.

Раніше в міністерстві неодноразово повідомляли, що найвищий рівень захворюваності на кір за роки незалежності був зафіксований у 2006 році - тоді йшлося про 42 724 хворих.

Таким чином цьогорічний показник захворюваності вже перевищив рекорд 2006 року і є найвищим з 1991 року.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Де хворіють найбільше?

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Як і раніше, найбільші проблеми - в Західній Україні. Саме тут, кажуть в МОЗ, найменший рівень охоплення плановою вакцинацією.

Лідери за кількістю хворих:

Львівська область (9 533 людини: 2 697 дорослих і 6 836 дітей)

Івано-Франківська область (4 571 людина: 1 225 дорослих і 3 346 дітей)

Закарпатська область (4 147 людей: 846 дорослих та 3 301 дитина)

Тернопільська область (2 854 людини: 971 дорослий і 1 883 дитини)

Одеська область (2 643 людини: 1 322 дорослих і 1 321 дитина)

Київ (2 625 людей: 1 591 дорослий і 1 034 дитини)

У МОЗ також вкотре закликали громадян пройти вакцинацію. У відомстві нагадують, що щеплення - єдиний спосіб захисту від хвороби.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на серпень цього року, Україна була європейським лідером за захворюваністю на кір.

За перше півріччя 2018 року тут захворіли 23 тисячі людей - більша частина усіх європейських хворих, стверджували у ВООЗ.

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