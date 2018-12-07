Синод УПЦ Московського патріархату відповів на запрошення Варфоломія

Копирайт изображения УПЦ Image caption Синод УПЦ МП засудив проведення об'єднавчого собору в Києві 15 грудня

Синод УПЦ МП на чолі з предстоятелем церкви митрополитом Онуфрієм вирішив, що Вселенський патріарх не має канонічного права скликати об'єднавчий собор у Києві.

"Запланований "об'єднавчий собор" вважається незаконним зібранням, оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань", - йдеться у повідомленні прес-служби церкви.

Священний синод УПЦ вважає, що патріарх Варфоломій не має права викликати на такі зібрання архієреїв їхньої церкви.

5 грудня стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій скликає об'єднавчий собор майбутньої помісної православної церкви у Києві на 15 грудня.

На це зібрання Вселенський патріарх запросив усіх ієрархів раніше не визнаних УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату.

Ієрархи мають утворити нову церкву, схвалити її статут та обрати предстоятеля.

У соборі братимуть участь близько 45 ієрархів УПЦ КП, 14 представників УАПЦ, а також усі охочі ієрархи УПЦ МП.

Після обрання предстоятеля той ще має поїхати до Константинополя для співслужіння з патріархом Варфоломієм і отримання томосу щодо автокефалії.

Запрошені усі

Письмові запрошення взяти участь у соборі отримали усі ієрархи УПЦ МП. Проте досі не відомо, скільки її представників можуть відгукнутись.

Ще 15 жовтня Російська православна церква, якій підпорядковується УПЦ МП, розірвала церковне спілкування з Константинополем.

Це сталось після того, як 11 жовтня синод Вселенського патріархату відкрив шлях для створення помісної української церкви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій окремим листом закликав Онуфрія прийти на собор та претендувати на посаду предстоятеля помісної церкви

Тоді Константинополь підтвердив прагнення надати українській церкві автокефалію, скасував тимчасове перепідпорядкування київської митрополії Москві та визнав канонічний статус ієрархів УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

13 листопада собор єпископів УПЦ МП продублював рішення РПЦ розірвати спілкування з Константинополем та фактично заборонив своїм ієрархам брати участь у створенні помісної церкви.

Проте частина ієрархів УПЦ МП все ж таки може взяти участь в об'єднавчому соборі.

Від УПЦ МП у роботі собору, як припускають джерела у Києві, можуть взяти участь кілька десятків ієрархів (загалом їх понад 80). Чим їх буде більше, тим вони суттєвіше вплинуть на вибори предстоятеля.

Також 6 грудня один з ієрархів УПЦ МП митрополит Олександр (Драбинко) оприлюднив листа від Вселенського патріарха до предстоятеля цієї церкви Онуфрія від 12 жовтня 2018 року.

У цьому листі Варфоломій вказував, що запрошує Онуфрія до участі у соборі та вказує на можливість для нього претендувати на місце предстоятеля помісної церкви.