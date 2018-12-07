Кримський суд арештував адвоката Курбедінова на п’ять діб

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Київський районний суд Сімферополя ухвалив рішення про п'ятиденний арешт адвоката Еміля Курбедінова, який серед іншого відомий тим, що веде справу одного з українських моряків, затриманих Росією.

Проти Курбедінова висунули обвинувачення за статтею 20.3 (ч.1) Кодексу про адміністративні порушення РФ - "пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій", що заборонені російським законодавством.

Йдеться про відео із символікою організації "Хізб-ут-Тахрір", яке Курбедінов публікував на своїй сторінці "ВКонтакте" у 2013 році. "Хізб-ут-Тахрір" є у списку заборонених ФСБ Росії екстремістських організацій.

Максимально можливе покарання, що загрожувало Кубердінову за це правопорушення, - 15 діб.

Минулого року його вже арештовували за аналогічні публікації в соцмережах - тоді йшлося про 10-денний термін покарання.

Колеги адвоката припускають, що його чергове затримання напряму пов'язане з тим, що він зайнявся захистом одного з українських моряків, яких Росія затримала після захоплення кораблів поблизу Керченської протоки.

Еміль Курбедінов захищав кримських активістів Ільмі Умерова, Еміра-Усеін Куку, а також журналіста Миколу Семену.

Останнім часом Курбедінов став адвокатом одного із 24 українських моряків - Богдана Небелиці. Моряків 25 листопада затримали російські прикордонники у Чорному морі, а суди заарештували на два місяці.

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