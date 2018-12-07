Трамп призначив нового генпрокурора
- 7 грудня 2018
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Президент США Дональд Трамп призначив Вільяма Барра новим генеральним прокурором. Він вже обіймав цю посаду в 90-х роках.
68-річний Барр замінить на посаді Джеффа Сешнса, якого Трамп звільнив минулого місяця.
Вільям Барр буде контролювати розслідування про вплив Росії на вибори у США.
ЗМІ повідомляють, що він критично оцінює деякі аспекти цієї справи.
Відомий консервативний адвокат, пан Барр, вже був генпрокурором за часів президента Джорджа Буша з 1991 по 1993 рік.
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