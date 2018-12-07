Прощальна промова Меркель перед однопартійцями. Хто її замінив?

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель проголосила емоційну прощальну промову перед правлячою партією християнських демократів (ХДС) - перед тим, як піти з посади її лідера.

"Наші ліберальні цінності повинні бути під захистом, як всередині країни так і ззовні", - сказала вона.

Вона натякнула, що як наступника підтримує Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Попри те, що вона полишає посаду лідера ХДС, Меркель планує залишитися канцлером Німеччини до кінця її терміну в 2021 році.

Промову пані Меркель перервали оплесками, а згодом їй влаштували овацію, що тримала понад шість хвилин. Делегати ХДС на конгресі в Гамбурзі також отримали значки зі словами "Дякую, бос".

Після цього консервативна партія вшанувала 18-річне головування пані Меркель у спеціальному відео про її керівництво. Саундтреком до відео став хіт 1960-х років Days групи The Kinks.

Ангелу Меркель вперше обрали канцлером у 2005 році. Вона не буде переобиратися після завершення свого терміну після 2021 року.

Копирайт изображения Reuters Image caption У відео прославляли такі риси пані Меркель, як "хоробрість" та "рішучість"

У своїй промові вона попередила про важкі виклики, серед яких зміни клімату, збереження європейської єдності та Brexit.

Вона нагадала ХДС про успішні минулорічні вибори, але уникнула згадки про невдалі вибори у землях, результати яких стали для неї важким ударом.

"Мені не потрібно бути партійним головою, щоб залишатися пов'язаною з цією партією. І я все ще залишаюся канцлером", - сказала вона.

Вона підкреслила, що ХДС виступає за людську гідність і високо оцінила досягнення покійного президента США Джорджа Буша-старшого та покійного канцлера Німеччини Гельмута Коля за возз'єднання Німеччини у 1990 році. Вона була на похороні Джорджа Буша в середу.

Говорячи про закінчення "Холодної війни", вона сказала ХДС, що "в цей вирішальний час він [Буш] довірився канцлерові Колю ... він зрозумів, що політики повинні служити кожному".

Вона висловила "величезну вдячність" за те, що обіймала роль лідера ХДС. "Майбутнє перевірить наші цінності ... ми завжди повинні радісно підходити до роботи", - сказала вона.

Хто замінить Меркель?

Копирайт изображения EPA/Getty Image caption Три кандидати: Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц, Єнс Шпан

Німецька правляча партія християнських демократів обрала Аннегрет Крамп-Карренбауер як нового лідера. Колишній головний міністр Саарланду виграла 517 з 999 голосів.

56-річну Крамп-Карренбауер призначили генеральним секретарем ХДС цього року. Популярна в Саарланді і Берліні, вона має невимогливий стиль і схильність до спокійного аналізу, а також політичної уваги.

Її найбільша сила - це і її найбільша слабкість; вона лояльна до Меркель, її сприймають як людину, яка перейме стиль і політику канцлера.

Під час голосування вона перемогла давнього опонента Меркель Фрідріха Мерца та молодого міністра охорони здоров'я Єнса Шпана.

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