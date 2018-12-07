У Франції поліція поставила школярів на коліна: французи обурені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вихованці ліцею у Мант-ла-Жолі арештовані після протестів проти реформи освіти

Відео, на якому видно, як поліція змушує протестувальників ставати на коліна, тримаючи руки за головами, збурило соцмережі.

Студенти влаштували демонстрацію поза школою у місті Мант-ла-Жолі на захід від Парижа, яка закінчилася сутичками з поліцією та понад 140 арештами.

Студенти обурені планами реформувати систему іспитів, які, як за їхніми словами, обмежать можливості та породять нерівність.

Демонстрації відбуваються на тлі того, як Франція готується до нових протестів "жовтих жилетів".

Поліція зазначила, що підозрює заарештованих учнів школи Сен-Екзюпері в участі в "озброєному зібранні". Там додали, що зупинити ситуацію, яка "виходить з-під контролю", повідомляє газета Le Monde.

Фредеріка Роле з французького освітнього союзу SNES-FSU, заявила, що для неї кадри виявилися "нестерпними", повідомила французька радіостанція Europe 1.

Голова Oxfam France, Сіціл Дюфло, написала у Twitter, що для неї кадри зі школи Мант-ла-Джолі були "просто неприпустимими".

Пані Дюфло також поділилася доповіддю, яку підготували колишні французькі школярі, які брали участь у демонстраціях, що відбулися в 1960-х роках.

У ньому вони стверджують, що дії, які влада вжила у відповідь на нещодавні протести, були "непропорційними".

"Ми блокували наші вищі школи, ми займали вулиці", - йдеться в доповіді, - "Але нікого з нас ніколи не брали під варту ... на нас не розпирскували газ поблизу наших шкіл".

Школярі по всій країні обурені планами президента Еммануеля Макрона змінити випускні екзамени, відомі під назвою "бакалаврат", і які необхідні для вступу в університет, так само, як і платформу для вступу в університети під назвою Parcoursup.

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Школяр Луї Бензеру розповів, що вийшов на демонстрацію, бо до молодих людей "ніхто не прислухається".

"Нами зневажили [Макрон та його уряд] ... ми справді маємо враження, що вони йдуть у зворотному напрямку", - сказав він.

Інша учениця Iлена Арвойс зазначила, що запланована реформа "вб'є професійно-технічні училища", додавши, що вона також проти збільшення плати за іноземних студентів, "тому що це буде катастрофа".

Десятки шкіл цього тижня були заблоковані по всій Франції, включно з такими містами, як Марсель, Нант та Париж.

Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій. Протести розпочалися через незгоду з введенням нових податків на пальне.

Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Пізніше уряд відмовився від своїх планів, але протестувальники у жовтих жилетах вже висунули владі понад 40 вимог, серед яких мінімальна пенсія та широкомасштабні зміни в податковій системі.

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