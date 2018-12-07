Номінанти на "Греммі": хто серед найкращих у музиці цього року

Копирайт изображения Reuters/Getty Image caption Кендрік Ламар (зліва) і Дрейк здобули найбільше номінацій цього року

Серед номінантів на одну з найпрестижніших музичних нагород "Греммі" лідерами стали Дрейк і Кендрік Ламар, кожного з яких згадали в семи категоріях.

Канадський репер Дрейк зокрема номінований в категорії "Пісня року" за композицію "God's Plan" та "Альбом року" за альбом "Scorpion".

Американський виконавець Кендрік Ламар, який зібрав врожай нагород на попередній церемонії, номінований за саундтрек до фільму "Чорна пантера".

Повний список номінантів оголосили у п'ятницю, 7 грудня.

Номінантів мали оголосити ще 5 грудня, але вирішили перенести це через церемонію прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.

Американська фольк-рок співачка Бренді Карлайл здобула шість номінацій, а Леді Гага, Cardi B та Childish Gambino - по п'ять номінацій.

Розчарування очікувало на традиційну фаворитку Тейлор Свіфт - цього разу їй дісталася лише одна номінація, в категорії "Найкращий вокальний поп-альбом".

Хто отримав найбільше номінацій цього року

8 - Kendrick Lamar

7 - Drake

6 - Boi-1Da, Brandi Carlile, Mike Bozzi

5 - Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Lady Gaga, Maren Morris, Soundwave

Цього року чотири головних номінації розширили для більшого різноманіття серед номінантів.

Зміни сталися після того, як Американська академія звукозапису, що вручає премію Grammy, створила спеціальну комісію після критики щодо того, що переможцями зазвичай стають білі та чоловіки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На попередній церемонії Бруно Марс отримав шість премій "Греммі"

По вісім номінантів замість п'яти отримала так звана "Велика четвірка" премії: категорії "Альбом року", "Запис року" (вручається виконавцю, звукорежисеру та продюсеру пісні), "Пісню року" (вручається автору пісні) та "Найкращий новий артист".

У решті категорій залишається по п'ять номінантів.

Церемонія нагородження відбудеться 10 лютого у Лос-Анджелесі.

Номінанти в основних категоріях премії "Греммі"-2019

Альбом року

Cardi B - Invasion of Privacy

Brandi Carlile - By the Way, I Forgive You

Drake - Scorpion

H.E.R. - H.E.R.

Post Malone - Beerbongs & Bentleys

Janelle Monae - Dirty Computer

Kacey Musgraves - Golden Hour

Kendrick Lamar - Black Panther: The Album

Запис року

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

Brandi Carlile - The Joke

Childish Gambino - This Is America

Drake - God's Plan

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Kendrick Lamar & SZA - All The Stars

Post Malone featuring 21 Savage - Rockstar

Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle

Пісня року

Kendrick Lamar & SZA - All The Stars

Ella Mai - Boo'd Up

Drake - God's Plan

Shawn Mendes - In My Blood

Brandi Carlile - The Joke

Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Childish Gambino - This Is America

Найкращий новий артист

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.