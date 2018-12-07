Номінанти на "Греммі": хто серед найкращих у музиці цього року
Серед номінантів на одну з найпрестижніших музичних нагород "Греммі" лідерами стали Дрейк і Кендрік Ламар, кожного з яких згадали в семи категоріях.
Канадський репер Дрейк зокрема номінований в категорії "Пісня року" за композицію "God's Plan" та "Альбом року" за альбом "Scorpion".
Американський виконавець Кендрік Ламар, який зібрав врожай нагород на попередній церемонії, номінований за саундтрек до фільму "Чорна пантера".
Повний список номінантів оголосили у п'ятницю, 7 грудня.
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Номінантів мали оголосити ще 5 грудня, але вирішили перенести це через церемонію прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.
Американська фольк-рок співачка Бренді Карлайл здобула шість номінацій, а Леді Гага, Cardi B та Childish Gambino - по п'ять номінацій.
Розчарування очікувало на традиційну фаворитку Тейлор Свіфт - цього разу їй дісталася лише одна номінація, в категорії "Найкращий вокальний поп-альбом".
Хто отримав найбільше номінацій цього року
- 8 - Kendrick Lamar
- 7 - Drake
- 6 - Boi-1Da, Brandi Carlile, Mike Bozzi
- 5 - Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Lady Gaga, Maren Morris, Soundwave
Цього року чотири головних номінації розширили для більшого різноманіття серед номінантів.
Зміни сталися після того, як Американська академія звукозапису, що вручає премію Grammy, створила спеціальну комісію після критики щодо того, що переможцями зазвичай стають білі та чоловіки.
По вісім номінантів замість п'яти отримала так звана "Велика четвірка" премії: категорії "Альбом року", "Запис року" (вручається виконавцю, звукорежисеру та продюсеру пісні), "Пісню року" (вручається автору пісні) та "Найкращий новий артист".
У решті категорій залишається по п'ять номінантів.
Церемонія нагородження відбудеться 10 лютого у Лос-Анджелесі.
Номінанти в основних категоріях премії "Греммі"-2019
Альбом року
- Cardi B - Invasion of Privacy
- Brandi Carlile - By the Way, I Forgive You
- Drake - Scorpion
- H.E.R. - H.E.R.
- Post Malone - Beerbongs & Bentleys
- Janelle Monae - Dirty Computer
- Kacey Musgraves - Golden Hour
- Kendrick Lamar - Black Panther: The Album
Запис року
- Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It
- Brandi Carlile - The Joke
- Childish Gambino - This Is America
- Drake - God's Plan
- Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
- Kendrick Lamar & SZA - All The Stars
- Post Malone featuring 21 Savage - Rockstar
- Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle
Пісня року
- Kendrick Lamar & SZA - All The Stars
- Ella Mai - Boo'd Up
- Drake - God's Plan
- Shawn Mendes - In My Blood
- Brandi Carlile - The Joke
- Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle
- Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
- Childish Gambino - This Is America
Найкращий новий артист
- Chloe x Halle
- Luke Combs
- Greta Van Fleet
- H.E.R.
- Dua Lipa
- Margo Price
- Bebe Rexha
- Jorja Smith
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