"Тримаються мужньо": український консул відвідав затриманих моряків

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Українських моряків, яких захопила Росія, з Криму перевезли до Москви

Український консул Альберт Черняков у п'ятницю, 7 грудня, відвідав у СІЗО "Лефортово" чотирьох моряків з кораблів, які захопила Росія 25 листопада в районі Керченської протоки.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наші хлопці ніяких скарг не висловлювали та тримаються мужньо", - розповіла Людмила Денісова

"За словами консула, українські моряки одягнені у волонтерський одяг, вони отримали посилки. У них в камерах є телевізори, проте вони їх не дивляться, а читають книжки", - зазначила пані Денісова.

Напередодні консул відвідав трьох поранених моряків у лікарні СІЗО "Матроська тиша".

Зі слів консула, їхній стан задовільний.

"Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає - кістки та суглоби цілі", - повідомила пані Денісова з посиланням на консула України.

Інформацію про відвідини моряків підтвердив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, вже визначено дати відвідування решти моряків в "Лефортово".

Згідно з графіком, український консул має їх відвідати з понеділка по середу наступного тижня.

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