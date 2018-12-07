"Тримаються мужньо": український консул відвідав затриманих моряків
Український консул Альберт Черняков у п'ятницю, 7 грудня, відвідав у СІЗО "Лефортово" чотирьох моряків з кораблів, які захопила Росія 25 листопада в районі Керченської протоки.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Наші хлопці ніяких скарг не висловлювали та тримаються мужньо", - розповіла Людмила Денісова
"За словами консула, українські моряки одягнені у волонтерський одяг, вони отримали посилки. У них в камерах є телевізори, проте вони їх не дивляться, а читають книжки", - зазначила пані Денісова.
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Напередодні консул відвідав трьох поранених моряків у лікарні СІЗО "Матроська тиша".
Зі слів консула, їхній стан задовільний.
"Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає - кістки та суглоби цілі", - повідомила пані Денісова з посиланням на консула України.
Інформацію про відвідини моряків підтвердив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
За його словами, вже визначено дати відвідування решти моряків в "Лефортово".
Згідно з графіком, український консул має їх відвідати з понеділка по середу наступного тижня.
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