Шестеро людей загинули через тисняву в нічному клубі в Італії

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Щонайменше шестеро людей загинули в ніч на суботу через тисняву в нічному клубі в місті Анкона на східному узбережжі Італії. Ще десятки людей постраждали. За даними рятувальників, причиною тисняви міг стати розпорошений в залі газовий балончик.

Італійська газета Reppublica повідомляє, що загинули п'ятеро підлітків - два юнаки і три дівчини, а також жінка, яка прийшла на концерт з донькою.

Видання стверджує, що всього могли постраждати понад сто людей, стан 12 оцінюють як вкрай важкий. Італійське інформаційне агентство ANSA теж повідомляє про 12 постраждалих у вкрай важкому стані, але не наводить даних про загальну кількість поранених.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Місцеві рятувальники в своєму Twitter підтверджують, що постраждали десятки, але ані точної кількості, ані інформації про їх стан не наводять.

За свідченнями очевидців, з якими поговорила Reppublica, тиснява в клубі Lanterna Azurra почалася приблизно о першій годині ночі за місцевим часом (другій годині ночі за київським часом). У клубі було близько тисячі людей, які чекали на виступ популярного італійського репера Sphere Ebbasta.

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"Ми танцювали, чекали, коли вийде Sphere Ebbasta, а потім відчули різкий запах. Ми побігли до пожежного виходу, але він виявився закритим. Охорона сказала нам повертатися в зал", - цитує видання слова одного з потерпілих.

На місце події прибули рятувальники з сусідніх міст. Всіх постраждалих доправили до лікарень.

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