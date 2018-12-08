"Жовті жилети": Франція готується до "надзвичайно жорстоких" протестів

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Франція готується до антиурядових протестів, на вулиці вивели майже 90 тисяч співробітників служби безпеки.

На вулицях одного лише Парижу працюють 8000 офіцерів, в місцях можливого скупчення людей стоять 12 бронетранспортерів. Власники магазинів закрили вітрини дерев'яними щитами, туристичні пам'ятки, серед яких Ейфелева вежа - закриті.

В Парижі затримали тридцять дві людини, але на вулицях поки що тихо.

Три тижні тому рух "жовтих жилетів" вийшов на протести проти підвищення податку на пальне, але з того часу, за словами міністрів, до нього доєдналися "крайні екстремісти".

Минулого тижня під час вуличних зіткнень, які назвали найгіршими за кілька останніх десятиліть, поранення отримали більше сотні людей, кілька сотень заарештували.

На що очікують цими вихідними?

Минулими вихідними по всій країні розгорнули близько 65 тисяч співробітників служби безпеки.

Тепер їхню кількість збільшили до 89 тисяч, навіть попри те, що міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що очікує на меншу кількість протестувальників, у порівнянні з минулими вікендом, можливо, близько 10 тисяч по всій країні.

"Десять тисяч - це не народ, це не Франція", - сказав він.

За попередніми повідомленнями, вочевидь, це передбачення підтверджується. На вулицях Парижу тихіше, ніж у попередню суботу.

Журналіст Le Monde Аліна Леклерк написала у Twitter, що протестувальників було менше, і що поліція обшукувала сумки та конфіскувала такі предмети, як шоломи та окуляри.

За повідомленнями ЗМІ, на залізничних вокзалах та на вулиці затримали 32 людини.

Сили безпеки хочуть запобігти повторенню минулих вихідних у столиці, коли демонстранти пошкодили Тріумфальну арку, напали на поліцейських, перекидали машини перекинули та палили будинки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Власники ресторанів готуються до протестів, наче до урагану

Пан Кастанер поклявся, що проявлятиме "нульову толерантність" до насильства.

Він сказав: "Згідно з інформацією, яку ми маємо, деякі радикали та бунтівники спробують мобілізуватися. Деякі екстремісти також хочуть доєднатися".

Бронетранспортери не виводили на паризькі вулиці з часів масових заворушень 2005 року, які спалахнули у бідних передмістях французької столиці.

Кастанер додав: "За останні три тижні ми побачили народження монстра, який втік від своїх господарів".

Копирайт изображения EPA Image caption Пошкоджена Тріумфальна арка

У соцмережах розповсюджують заклики нападати на поліцію та Єлисейський палац.

Один з депутатів, Бенуа Поттері, отримав поштою кулю із запискою: "Наступного разу вона буде поміж вашими очима".

Відклали шість матчів французької футбольної ліги. Закрили музеї Лувр та Орсе.

Мер Парижа Анн Ідальго оприлюднила заяву: "Бережіть Париж у суботу, тому що він належить усім французам".

Хто такі "жовті жилети"?

Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій. Протести розпочалися через незгоду з введенням нових податків на пальне.

Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Прем'єр-міністр Едуард Філіп зустрівся з представниками руху в п'ятницю, щоб розпочати діалог.

Сім протестувальників привітали цей жест.

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Один з них, Крістоф Шаленсон заявив, що сподівається, що президент Еммануель Макрон "буде говорити з людьми Франції як батько - з любов'ю та повагою, і що він ухвалить серйозні рішення".

В умовах кризи рейтинги президента Макрона впали. В його кабінеті заявили, що наступного тижня він планує звернутися до країни з промовою.

У п'ятницю він відвідав поліцейські казарми за межами Парижа, щоб продемонструвати правоохоронцям свою підтримку.

Що вирішив уряд?

6 грудня французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

У середу у нижній палаті парламенту прем'єр-міністр Едуар Філіп заявив : "Уряд готовий до діалогу і демонструє це тим, що виключає з бюджету на 2019 рік підвищення цього податку".

Він також заявив, що заплановане на цю зиму збільшення цін на газ і електроенергію теж тимчасово зупинять, так само, як і зміну правил використання транспортними засобами, які забруднюють атмосферу викидами.

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