Від неправдивих свідчень до зв'язків з Росією: чому наближеним до Трампа загрожує в'язниця

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У США опублікували нові матеріали у справі фігурантів так званого "Рашагейту". Йдеться про Пола Манафорт, який очолював виборчий штаб Дональда Трампа, і Майкла Коена, який до недавнього часу працював особистим адвокатом президента. Обом загрожують тюремні строки.

Офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року і можливу змову Трампа з Кремлем, опублікував документи, що розкривають, в чому конкретно спецпрокурор звинувачує Манафорта.

Екс-очільникові штабу Трампа загрожує до 10 років в'язниці у справі про російське втручання. Одночасно по іншій справі - про банківське шахрайство та ухилення від податків - він може отримати сім років позбавлення волі.

У свою чергу Мюллер направив в суд південного округу Нью-Йорка меморандум, підготовлений до оголошення вироку Майклу Коену. Воно призначене на 12 грудня.

Одночасно прокуратура Нью-Йорка опублікувала власний меморандум до вироку Коену, та вимагає для нього реальний тюремний термін. Екс-юристу президента загрожує від чотирьох до п'яти років в'язниці попри те, що він визнав свою провину і співпрацював зі слідством.

Бі-бі-сі вивчила документи Мюллера і прокуратури Нью-Йорка і пояснює, до чого дійшло розслідування і чим це загрожує президенту.

Манафорт контактував і з Росією, і з адміністрацією Трампа. І про те, і про інше він збрехав

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Манафорт наполягає на тому, що не обманював слідство

Манафорт - учасник найвідомішого випадку контактів оточення Трампа з людьми, які могли представляти інтереси Росії.

У червні 2016 року, в розпал передвиборної кампанії, він ходив на зустріч з російськими лобістами і з юристом Наталією Весельницькою. На зустрічі також були присутні син майбутнього президента Дональд Трамп-молодший і зять Трампа Джаред Кушнер.

Посередник, який організував зустріч, писав Трампу-молодшому, що на цю зустріч Весельницкая збиралася привезти "бруд на Хілларі" [Клінтон - кандидата в президенти від конкуруючої Демократичної партії США].

Манафорт восени уклав угоду зі спецпрокурором Мюллером. Він визнав себе винним в злочинній змові проти США по відмиванню грошей, податковому шахрайстві, приховуванню закордонних банківських рахунків, порушенні правил реєстрації як іноземний агент (мова про його роботі на екс-президента України Віктора Януковича), а також в неправдивих свідченнях і тиску на свідків.

В обмін на пом'якшення вироку Манафорт мав розповісти команді слідчих на чолі з Мюллером інформацію про можливу змову команди Трампа з Кремлем.

Наприкінці листопада Мюллер оголосив, що колишній політтехнолог порушив угоду та збрехав слідству. Тепер же з'ясувалося, що саме, на думку спецпрокурора, він приховав: хоча деякі фрагменти документів Мюллера засекречені, навіть з відкритої частини ясно, в чому звинувачують Манафорта.

Не розповів про зустріч зі своїм "російським мозком"

Як випливає з документів, Манафорт приховав інформацію про зустріч зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником. Останнього Мюллер підозрює в зв'язках з російською розвідкою.

Килимника в ЗМІ називали "правою рукою Манафорта" і "власним Манафортом Манафорта". Сам політтехнолог називав Килимника своїм "російським мозком" - він був контактною особою на переговорах Манафорта з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою під час президентської кампанії 2016 року.

За даними Мюллера, Манафорт спочатку заперечував, що спілкувався з Килимником, а потім намагався приховати частоту цих контактів. У документах йдеться про те, що факти зустрічей і спілкування Манафорта з Килимником вдалося підтвердити за допомогою показів свідків і електронного листування.

Крім того, Манафорт, вже після того, як він став фігурантом розслідування Мюллера, ймовірно спробував за допомогою Килимника домогтися, щоб два свідки у справі про втручання Росії у вибори дали неправдиві свідчення слідству.

Заперечував зв'язки з адміністрацією президента

Підписавши угоду про співпрацю зі слідством, Манафорт заявив, що ні прямих, ні опосередкованих зв'язків з адміністрацією Трампа у нього немає. Він також стверджував, що не намагався передати якісь повідомлення чиновникам в Білому домі. Це виявилося неправдою, вважає Мюллер.

За даними спецпрокурора, Манафорт все ж контактував з Білим домом - в тому числі з високопосадовцем в адміністрації Трампа в лютому-травні 2018 року. На той момент політтехнолог вже перебував під слідством.

В опублікованих документах йдеться про те, що брехня Манафорта розкрилася під час вивчення документів з електронних пристроїв Манафорта і показів інших свідків.

Про що колишній глава штабу Трампа говорив з адміністрацією президента - невідомо. З урахуванням того, що юристи Трампа визнавали, що спілкуються з адвокатами Манафорта, не можна виключати, що і контакти з Білим домом також стосувалися "російського розслідування" Мюллера і спроб захистити Трампа від нього.

Крім усього перерахованого вище, стверджує Мюллер, Манафорт збрехав про обставини переведення 125 тисяч доларів з однієї пов'язаної з ним фірми в іншу, а також дав неправдиві свідчення в межах іншого розслідування мін'юсту.

"Манафорт безліч разів істотно збрехав - це не було випадково і це не були провали в пам'яті", - пише команда Мюллера.

Адвокати політтехнолога стверджували, що Манафорт дає правдиві свідчення. Сам він також наполягає, що не брехав слідству.

Білий дім в п'ятницю ввечері заявив, що не побачив в документах Мюллера нічого нового і нічого, що могло б зашкодити Трампу. "Вони майже цілком присвячені питанням, що пов'язані з лобістською діяльністю. ЗМІ намагаються створити історію там, де її немає", - сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Трамп раніше кілька разів говорив в ЗМІ, що може помилувати Манафорта. Саме "російське розслідування" він постійно називає "полюванням на відьом". Президент заявляв, що міг би зовсім його закрити.

Юрист Трампа платив порноакторкам за мовчання. Тепер на нього чекає в'язниця

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Коен просить не призначати йому реальний термін

Колишній юрист Трампа свою провину визнав і уклав угоду зі слідством. Проте це не допоможе йому уникнути в'язниці. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка, яка виступає державним обвинувачем у справі Коена, попросила для нього "істотний термін позбавлення волі".

На адвоката також очікує від чотирьох до п'яти років в'язниці. У меморандумі, який прокуратура направила до суду, йдеться про те, що звинувачення також попросило суд конфіскувати у Коена 500 тисяч доларів США і призначити йому штраф. У документі також детально перераховані ймовірні злочини Коена.

Коен готував поїздку Трампа в Росію і будівництво його вежі в Москві. Нічого не вийшло, але від слідства він це приховав

Раніше Коен зізнався в тому, що в 2017 році збрехав сенатському комітетові з питань розвідки про відсутність у Трампа планів побудувати хмарочос "Трамп-тауер" у Москві. З'ясувалося, що під час президентської кампанії в США в 2016 році юрист все ж намагався запропонувати цей проект Кремлю через прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова. З Пєсковим йому поговорити так і не вдалося, але він спілкувався з його помічниками.

"Трамп-тауер", втім, в Москві так і не збудували. Окрім того, з'ясувалося, що Коен обговорював з Трампом і можливу поїздку останнього в Росію на зустріч з Володимиром Путіним. Цієї поїздки теж так і не сталося. Проблема Коена полягає в тому, що від сенаторів він всю цю інформацію приховав.

У свою чергу спецпрокурор Мюллер у власному меморандумі до вироку Коену зазначив, що той доклав "суттєвих зусиль, щоб виправити свою провину, взяти на себе відповідальність за свої дії" і допомогти розслідуванню втручання Росії у вибори.

З документа випливає, що Коен надав "актуальну і правдиву" інформацію, яка повинна допомогти слідству. Крім того, що він розповів про контакти з людьми з Росії під час кампанії 2016 року і спроби росіян вийти на штаб Трампа, Коен ще й зізнався в тому, що контактував з людьми, пов'язаними з Білим домом в 2017-2018 роках. На той момент він вже перебував під слідством.

Коен намагався платити жінкам за мовчання про романи з Трампом

У серпні 2018 року 52-річний Коен також визнав себе винним у фінансових махінаціях і банківських аферах, а також в порушенні виборчого законодавства. Всі діяння, провину за які він визнав, докладно описані в меморандумі прокуратури південного округу Нью-Йорка.

Так, юрист розплатився грошима, призначеними для кампанії, за мовчання двох жінок, які заявляли про свої близькі стосунки з Трампом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Коен, Дональд Трамп, Стормі Дэниелс і Карен Макдугал

Одна з них - порноакторка Стормі Деніелс - отримала в 2016 році від Коена 130 тисяч доларів за мовчання про зв'язок з Трампом, який був десять років тому. А Коен потім отримав від компанії Трампа, в якій працював юристом, 420 тисяч доларів компенсації.

Другій жінці - колишньої моделі журналу Playboy Карен Магдугал - юрист, за його власним зізнанням, в 2016 році збирався заплатити за мовчання про зв'язок з Трампом 120 тисяч доларів через власну компанію. Ця оборудка, втім, не так і не відбулася.

"Рішення Коена визнати себе винним - а не шукати пробачення за його численні злочини - робить його героєм", - йдеться в меморандумі прокурора південного округу Нью-Йорка.

Трамп раніше, коментуючи визнання Коена журналістам, назвав того "слабкою людиною" і сказав, що його колишній юрист бреше, сподіваючись отримати більш м'який вирок.

Прес-секретар Білого дому в п'ятницю ввечері повідомила, що і в документах по Коену нічого нового немає. "Коен кілька разів брехав слідству, на що прокуратура вже звернула увагу суду. Коен не герой", - сказала вона.

Як почалося "російське розслідування"

У 2016 році розвідслужби США заявили, що під час президентських виборів в США Росія намагалася вплинути на результати голосування так, щоб перемогу здобув Трамп. Серед способів впливу - зломи комп'ютерних систем, крадіжка документів, публікація фейковий новин.

Москва усі звинувачення у втручанні заперечує. Президент Росії Володимир Путін називав їх вигаданими. Трамп постійно характеризує ситуацію як "полювання на відьом".

Розслідування, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер, намагається визначити, хто був залучений до ймовірної операції по втручанню в вибори. В результаті Мюллер і його команда дійшли висновку, що люди з найближчого оточення Трампа спілкувалися з російськими чиновниками і бізнесменами, а також, що вони приховували інформація про деякі контакти.

Звинувачення вже висунули деяким представникам оточення Трампа: крім Манафорта і Коена це його колишні радники Рік Гейтс і Джордж Пападопулос, а також колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн.

У липні офіс спецпрокурора під час розслідування російського втручання в американські вибори висунув нові звинувачення проти 12 співробітників двох підрозділів ГРУ. Росіян звинувачують у зломі комп'ютерних систем, крадіжці документів та особистих даних.

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