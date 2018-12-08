"Попросив тільки сигарети і чисту воду", - до Еміля Курбедінова додзвонилися колеги

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Еміль Курбедінов

Умови, в яких перебуває кримськотатарський адвокат Еміль Курбедінов, задовільні. Про це повідомив його колега адвокат Едем Семедляєв. Напередодні кримський суд арештував Курбедінова на п'ять діб. Він веде справу одного з українських військових моряків, затриманих Росією.

Як повідомляє правозахисний рух "Кримська солідарність", Семедляєв сьогодні вранці намагався відвідати Курбедінова в спецприймальнику у Сімферополі, але у вихідні ні адвокатів, ні відвідувачів туди не пускають.

"Вдалося поговорити з ним тільки телефоном. Почувається нормально... Попросив тільки сигарети і чисту воду. Я йому відразу передав", - повідомив Семедляєв.

За його словами, кримськотатарського адвоката тримають у спецприймальнику для адміністративно затриманих.

"Скільки людей там з ним у камері - поки не знаю. Умови тримання задовільні", - заявив Едем Семедляєв.

На власній сторінці у Facebook він також розмістив графік роботи спецприймальника.

Напередодні пана Курбедінова визнали винним за статтею 20.3 (ч.1) Кодексу про адміністративні порушення РФ - "Пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій".

Йдеться про відео із символікою організації "Хізб-ут-Тахрір", яке Курбедінов публікував на своїй сторінці "ВКонтакте" у 2013 році. "Хізб-ут-Тахрір" є у списку заборонених ФСБ Росії екстремістських організацій.

Йому встановили покарання у п'ять діб адміністративного арешту. Захист Курбедінова вважає цю справу політично мотивованою і має намір оскаржити вирок в апеляційній інстанції.

Колеги адвоката припускають, що його чергове затримання напряму пов'язане з тим, що він зайнявся захистом українського моряка Богдана Небелиці. Він опинився серед інших 24 моряків, яких Росія затримала після захоплення кораблів поблизу Керченської протоки.

Еміль Курбедінов захищав кримських активістів Ільмі Умерова, Еміра-Усеін Куку, а також журналіста Миколу Семену.

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