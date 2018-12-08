Сльозогінний газ та сотні затриманих: у Парижі протестують "жовті жилети"

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Поліція використала проти протестувальників сльозогінний газ після того, як антиурядова демонстрація переросла у насильство у Парижі. Між демонстрантами та правоохоронцями спалахнуло декілька бійок, понад 500 людей затримали.

У центрі Парижа в суботу зранку зібралися близько 5 тисяч протестувальників. На вулиці вивели 8 тисяч поліцейських і 12 бронетранспортерів.

Протестувальники зібралися на Єлисейських полях, де намагалися пройтися протестним маршем. Але його учасників зупинили поліцейські кордони.

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Як повідомляють ЗМІ, поліція застосувала проти них нову формулу сльозогінного газу, який діє сильніше. За деякими повідомленнями, це фосген.

Журналіст газети Le Monde Алін Леклерк повідомила, що поліція обшукує рюкзаки й сумки людей, які вийшли на площу, конфіскують шоломи та навіть окуляри.

За її словами, більшість протестувальників - це чоловіки віком 20-40 років. Жінки та літні чоловіки не вийшли на вулиці, побоюючись насильства.

В міністерстві внутрішніх справ заявили, що в суботніх демонстраціях беруть участь 31 тисяча людей, серед них вісім тисяч - у Парижі та його околицях.

Міністерство заявило, що аналогічних акціях протесту в минулу суботу по всій країні взяли участь 136 тисяч людей.

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Поліція змінює тактику

Пол Скофілд, кореспондент BBC в Парижі

У кутку Єлисейських полів, поруч з Тріумфальною аркою, відбуваються спорадичні спалахи напруженості, коли жандарми починають наступати на протестувальників, намагаючись зрушити найбільш агресивних з них з місця.

Іноді в повітря летять пляшки та банки, поліція відповідає сльозогінним газом, але поки що їй вдається контролювати ситуацію, яка за масштабами сильно поступається подіям минулої суботи.

Очевидно, що поліція використовує нову тактику - вона більш мобільна і використовує спеціальні підрозділи, які вихоплюють з натовпу бунтівників, який раніше вже вдалося впізнати.

За даними влади, затримано понад 500 осіб. Багатьох з них перехопили на підходах до центру міста.

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Що каже уряд?

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив агентству France Press, що влада підготувалася до серйозних заворушень.

В інтерв'ю телеканалу TF1 прем'єр-міністр Едуар Філіп заявив, що в Парижі розгорнули поліцейські сили, в складі яких вісім тисяч співробітників поліції і десятки броньованих автомобілів.

Едуар Філіп повторив заклик зберігати спокій і додав: "Ми маємо справу з людьми, мета яких - не протест, а заворушення, і ми не збираємося дозволити їм здійснити свої задуми".

Протести по всій країні

Тим часом на околицях Парижу протестувальники заблокували Порт-Майло - це один з головних маршрутів у місто, який йде від зовнішньої кільцевої дороги. Також "жовті жилети" не надовго зупиняли рух кільцевою дорогою та бульваром Періферік, проте звідки їх прогнала поліція.

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Кореспонденти кажуть, що нові сутички можуть спалахнути на околицях Парижа, де правоохоронцям важче фільтрувати протестувальників.

Демонстрації проходять також в інших французьких містах, серед яких Ліон, Марсель та Гренобль.

Акції відбулися навіть у Бельгії. Там заарештували близько 70 людей, але насильства вдалося уникнути.

Хто такі "жовті жилети"?

Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій. Протести розпочалися три тижні тому через незгоду з введенням нових податків на пальне.

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Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Минулого тижня під час вуличних зіткнень, які назвали найгіршими за кілька останніх десятиліть, поранення отримали більше сотні людей, кілька сотень заарештували.

6 грудня французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

Прем'єр-міністр Едуар Філіп також заявив, що заплановане на цю зиму збільшення цін на газ і електроенергію теж тимчасово зупинять, так само, як і зміну правил використання транспортними засобами, які забруднюють атмосферу викидами.

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