Що розповів Порошенко в інтерв'ю Fox News?

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Президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю Fox News і заявив, що російським кораблям слід заборонити вхід в європейські і американські порти через блокування проходу суден у Керченській протоці і Азовському морі.

"Російським кораблям повинен бути заборонений вхід в європейські і американські порти, і ми готові розпочати координацію стосовно того, які заходи стосовно цього питання повинні бути вжиті негайно", - сказав глава української держави.

Коментуючи інцидент у Керченській протоці президент зазначив, що українські військові судна в рамках міжнародних угод не повинні були робити запит, або просити будь-якої іншої форми погодження від РФ.

За його словами, він хотів би побачити збільшену присутність НАТО в Чорному морі, а також звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

"Це акт агресії. Пане Путін, це війна, це не жарт, не інцидент і не криза, адже ваші регулярні сили під російським прапором атакували у міжнародній війні українські військові судна", - зазначив пан Порошенко.

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Images Image caption Кораблі НАТО часто беруть участь у навчаннях в Чорному морі, як наприклад, на цих навчаннях у 2017 році в Болгарії

Про міжнародну реакцію

Президент зазначив, що реакція всього світу на дії Росії була досить рішучою, але закликав до подальших санкцій проти Москви.

До того ж, за його словами, дії Росії в Азовському морі "мають значні економічні наслідки" для України.

"Ми не можемо це сприйняти - ні ми, ні Європейський Союз", - сказав президент, додавши, що це стосується і Сполучених Штатів.

"Я думаю, була важливою заява Державного департаменту США, що буде абсолютно доцільним, якщо реакцією на акт агресії в Чорному морі, ЄС разом із США запровадять санкції, щоб зупинити "Північний потік-2", - наголосив він.

"Ми повинні покращити співпрацю з НАТО для захисту миру, безпеки, свободи і демократії в регіоні. Нам потрібен пакет санкцій, нам потрібно покращити воєнну і технічну співпрацю, включаючи постачання летальної зброї, яка допоможе нам захистити нашу країну від можливої великої наземної операції, яку ми не виключаємо, що Росія може розпочати в будь-який момент", - підкреслив пан Порошенко.

Він додав, що, за наявною інформацією, президент РФ Володимир Путін очікував, що українське судно відкриє вогонь у відповідь, і це буде приводом для Росії, щоб розпочати велику наземну операцію.