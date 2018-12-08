В Росії померла найстаріша правозахисниця

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Російська правозахисниця, членкиня ради з прав людини при президенті Росії Людмила Алексєєва померла у віці 91 року, повідомила прес-служба цієї організації.

"Сьогодні в Москві на 92-му році життя померла найстаріша російська правозахисниця Людмила Михайлівна Алексєєва, член Ради при президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова Московської Гельсінкської Групи", - йдеться у повідомленні.

"Це страшна втрата для всього правозахисного руху Росії", - повідомив очільник ради Михайло Федотов.

Пані Алексєєва померла в лікарні в "палаті, яку дуже любила".

Дату і місце прощання з правозахисницею поки не повідомили.

Людмила Алексєєва народилася 20 липня 1927 року. Правозахисною діяльністю зайнялася в 1966 році, коли брала участь в акції протесту проти арешту письменників Андрія Синявського і Юлія Даніеля, які друкували свої книги за кордоном.

Пані Алексєєва стала одним з ініціаторів надання матеріальної допомоги політичним в'язням та їхнім родинам. У 1977 році його змушена була емігрувати і переїхала до США.

До Росії Алексєєва повернулася 1993 року, через три роки очолила найстарішу правозахисну організацію - Московську Гельсінську групу. За правозахисну діяльність Людмила Алексєєва отримала французький орден Почесного легіону, премію імені Андрія Сахарова, орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" та інші нагороди.