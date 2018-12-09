Василь Ломаченко переміг і об'єднав два титули

Копирайт изображения facebook.com/VasylLomachenko/

Український боксер Василь Ломаченко переміг пуерторіканця Хосе Педраса і об'єднав титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі (до 61,235 кг).

Українець виграв бій, що проходив у Нью-Йорку в Madison Square Garden Theater, за очками (117-109, 119-107, 117-109).

У 11 раунді Ломаченко двічі відправляв Педраса в нокдаун, але останній піднімався з коліна, зумівши дотягнути до кінця раунду.

З перемогою Ломаченка привітав президент Петро Порошенко. "Наш @VasylLomachenko - чемпіон світу за версіями WBA та WBO! У першому бою після серйозної травми Василь впевнено здолав сильного противника - Хосе Педраса. Неймовірна сила характеру!Вітаю з перемогою!", - написав президент у Twitter.

Копирайт изображения lomachenko.com

Василь Ломаченко - є олімпійським чемпіоном 2008 і 2012 років, а в 2014 році завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,153 кг).

Копирайт изображения facebook.com/VasylLomachenko

У червні 2015 року переміг пуерторіканця Романа Мартінеса, завоювавши титул WBO в наступній для себе ваговій категорії (58,967 кг). У травні 2018 го українець переміг венесуельця Хорхе Лінареса, завоювавши титул чемпіона світу за версією WBA вже в легкій вазі (до 61,235 кг).

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