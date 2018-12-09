Протести у Франції: близько тисячі затриманих і заклик до єдності

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В Парижі затримали майже тисячу демонстрантів, під час акцій протесту, що тривають четверті вихідні поспіль.

Поліція використовувала сльозогінний газ та гумові кулі проти демонстрантів, що протестують проти підвищення цін на паливо і високих цін на життя.

Прем'єр Франції Едуар Філіпп пообіцяв "відновити національну єдність" після спалаху насильства під час протестів. Переговори з мирними демонстрантами "мають продовжуватися", - сказав пан Філіпп.

Він додав: "Жодні податки не мають ставити під загрозу нашу національну єдність. Ми повинні відновити цю національну єдність шляхом діалогу, шляхом роботи та об'єднання".

Прем'єр Франції сказав, що президент Франції Еммануель Макрон, відставки якого хочуть багато протестуючих, незабаром "запропонує заходи для сприяння цьому діалогу".

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Французький міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер похвалив поліцію, яка протистоїть заворушенням.

Слова подяки силам правопорядку висловив і президент Франції пізно ввечері, похваливши у Twitter, їхню "мужність і винятковий професіоналізм".

Що сталося в суботу?

За оцінками міністра внутрішніх справ Франції, у суботу, 8 грудня, в акціях протесту по всій країні взяли участь 125 тисяч людей.

Їм протистояли близько 90 тис. правоохоронців, з яких приблизно 8 тис. були в Парижі. Вони використовували 12 броньованих машин.

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На вулиці Парижа вийшли близько 10 тис. демонстрантів. У столиці Франції палили машини і магазини, розбивали вікна.

На відео з акцій протесту видно, як по протестувальникам стріляють кулями, у тому числі в обличчя. Серед поранених були троє представників преси, семеро поліцейських.

Як відбувалися протести

17 листопада - 282 тис. протестувальників, один загинув, 409 поранених, 73 затриманих

24 листопада - 166 тис. протестувальників, 84 поранених, 307 затриманих

1 грудня: 136 тис. протестувальників - 263 поранених - 630 затриманих

8 грудня: 125 000 протестувальників - 118 поранених - 974 затриманих

Через акції у Парижі закрили відомі пам'ятки - Ейфелеву вежу, Музей Орсе, Лувр, Оперу, Тріумфальну арку.

Що далі для Макрона ?

Х'ю Шофілд, BBC News, Париж

Французький уряд відчув полегшення через те, що найгірші передчуття щодо протестів не здійснились.

У Парижі акції супроводжувалися насильством, але сутичок було набагато менше, ніж тиждень тому.

Нова тактика поліції - збільшення кількості офіцерів, швидкі рухи, щоб захопити територію і, не вагаючись, арештовувати протестувальників - окупилася. Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що ескалацію насильства припинили.

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Це полегшення і для президента Макрона - але не велике. Він має знати, що шанс налагодити ситуацію зникне, якщо він не буде діяти швидко щодо варіантів, які в певному сенсі задовільнять більш поміркованих протестувальників.

Уряд заявив, що настав час для діалогу, і президент на початку цього тижня звернеться до народу.

Питання в тому, чи дасть він протестуючим те, чого вони хочуть, те, що є чимось дуже простим: більше грошей у їхніх кишенях. Чи вважає він, що Франція може собі це дозволити економічно?

Хто такі "жовті жилети"?

Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій. Протести розпочалися три тижні тому через незгоду з введенням нових податків на пальне.

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Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Минулого тижня під час вуличних зіткнень, які назвали найгіршими за кілька останніх десятиліть, поранення отримали більше сотні людей, кілька сотень заарештували.

6 грудня французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

Прем'єр-міністр Едуар Філіп також заявив, що заплановане на цю зиму збільшення цін на газ і електроенергію теж тимчасово зупинять, так само, як і зміну правил використання транспортними засобами, які забруднюють атмосферу викидами.

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