Порошенко попросив Онуфрія допомогти звільнити моряків

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Президент Петро Порошенко попросив очільника Української православної церкви московського патріархату Онуфрія допомогти у звільненні моряків.

"Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків - ред.). Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якнайскоріше", - заявив президент.

За його словами, розмова з Онуфрієм відбулась 8 і 7 грудня.

Президент наголосив, що "використовував і надалі використовуватиме всі можливі засоби, аби звільнити українських моряків, які були захоплені у полон Росією".

Президент також повідомив, що одразу ж після отримання інформації про обстріл українських кораблів запросив розмову з президентом Росії Володимиром Путіним "для того, щоб отримати пояснення дій російських Збройних Сил".

"Ви знаєте, що Путін уникає розмови", - зауважив Петро Порошенко. Він зазначив, що після такої реакції Росії, зв'язався з низкою світових лідерів та керівників міжнародних організацій. Зокрема, відбулися переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, держсекретарем США Майком Помпео, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави підкреслив, що жоден російський суд не має жодної юрисдикції над українськими моряками, адже відповідно до Женевської конвенції вони є військовополоненими.

Президент наголосив, що Україна також вимагає негайного звільнення українських кораблів та негайного відкриття Керченської протоки і Азовського моря.

Захоплення кораблів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни захопили військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.

24 українці, які знаходилися на захоплених кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українців заарештували на два місяці і перевезли до Москви

Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

Правоохоронні органи України порушили кримінальну справу за статтями про підготовку і ведення агресивної війни та про замах на вбивство. Підозрюваними у ній проходять вісім росіян, в тому числі командири трьох кораблів, які брали участь у конфлікті з російської сторони.

Стан українців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 3 грудня провела розмову з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.

"Вона повідомила, що сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, а також, що для них відкрили внутрішньотюремні рахунки, куди родичі можуть перераховувати гроші", - написала пані Денісова у Facebook.

Вона додала, що зараз у СІЗО-2 "Лефортово" відбувається так зване "дорозселення, в результаті якого к

ожного з наших моряків розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. І до кожного з них буде підселено іншого ув'язненого, який теж уперше притягується до відповідальності".

З посиланням на Москалькову Денісова повідомляє, що у місці утримання є двір для прогулянок і українські моряки у праві на прогулянки не обмежені.

Що стосується поранених в ході захоплення моряків, які перебувають у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші", то вони "вже встають і самостійно пересуваються, розповіла Москалькова".

Обмін військовополонених

Україна вважає, що моряки з захоплених кораблів є військовополоненими.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption 21 українця утримують у СІЗО "Лефортово", а ще трьох - у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші"

"Це особливий статус, не може їх справа розглядатись у звичайному суді, їх не можна тримати у будь-якій в'язниці, в тому числі у "Лефортово", - підкреслила в понеділок пані Денісова.

За її словами, українці підпадають під визначення військовополонених, яке передбачене Женевською конвенцією, а "якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі Російської Федерації".

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