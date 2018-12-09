Воєнний стан: на кордоні завернули понад 900 росіян

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За час дії воєнного стану в Україну не пропустили понад 900 громадян Росії, розповіли в Державній прикордонній службі.

Раніше українська сторона обмежила в'їзд чоловікам-громадянам РФ віком від 16 до 60 років. Їх віднесли до особливої групи ризику.

"За останню добу прикордонники не пропустили в Україну 51 громадянина РФ. З початку воєнного стану - 909", - розповів BBC News Україна речник прикордонного відомства Олег Слободян.

За його словами, російські ж прикордонники минулої доби завернули п'ятьох громадян України, а з початку воєнного стану - 252.

Останнім часом, за даними прикордонників, все менше громадян РФ їдуть до України. Так, за минулу добу їхня кількість сягала 1,5 тисячі, коли до воєнного стану в Україну щодня їхало 3-5 тисяч росіян.

Обмеження на кордоні

Як пояснили у Держприкордонслужбі, до росіян на пунктах пропуску застосовують заходи особливого контролю, зокрема проводять додаткові співбесіди та детальну перевірку.

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Більшість із тих, кого завертали, не змогли підтвердити мету свого візиту до України, деякі не мали належних документів.

Також Державна прикордонна служба України оголосила про закриття в'їзду до Криму всім іноземним громадянам.

Запроваджені обмеження будуть чинними протягом дії воєнного стану.

Президент Петро Порошенко, оголошуючи про нові обмеження, уточнив, що це "заходи, які заважають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, і не дати провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році".

В Росії розкритикували такі нововведення, але заявили, що дзеркальних заходів не застосовуватимуть. Разом з тим, кількість не пропущених російськими прикордонниками громадян України за цей час також зросла.

З 26 листопада до 26 грудня в десяти областях України запроваджено воєнний стан після захоплення росіянами українських військових кораблів та моряків у Керченській протоці.

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