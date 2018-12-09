У Києві проходять виставки собак - фото

  • 9 грудня 2018

У Києві 8 та 9 грудня проходять міжнародні виставки собак усіх порід "Київська Русь 2018" та "Кришталевий Кубок України 2018". Домашні улюбленці змагаються за титул кращої породи року.

Виставка Копирайт изображения УНІАН
Собаки породи мексиканська гола Копирайт изображения УНІАН
Image caption Собаки породи мексиканська гола
Собака породи мальтійська болонка Копирайт изображения УНІАН
Image caption Собака породи мальтійська болонка
Собака породи йоркширський тер'єр Копирайт изображения УНІАН
Image caption Собака породи йоркширський тер'єр
Собака породи бішон фрізе Копирайт изображения УНІАН
Image caption Собака породи бішон фрізе
Собака Копирайт изображения УНІАН
Собака породи той-тер'єр Копирайт изображения УНІАН
Image caption Собака породи той-тер'єр
Собаки Копирайт изображения УНІАН
Image caption Собака породи басет-гаунд

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