У Києві проходять виставки собак - фото
- 9 грудня 2018
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У Києві 8 та 9 грудня проходять міжнародні виставки собак усіх порід "Київська Русь 2018" та "Кришталевий Кубок України 2018". Домашні улюбленці змагаються за титул кращої породи року.
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