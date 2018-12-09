Синоптики попереджають: в понеділок частину України вкриє туман

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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов до кінця доби 9 грудня та вранці 10 грудня. В Україні прогнозують туман та сильний вітер.

За даними Укргідрометцентру, у східних, більшості західних та південних областях України буде дощ і мокрий сніг.

У центральних та північних областях вночі та вранці тумани.

"На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця", - повідомляє гідрометцентр у Facebook.

Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла, у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, у західних областях 0-5 тепла.

Державна служба з надзвичайних ситуацій також попереджає про туман видимістю у 200-500 метрів та сильний вітер.

Київська влада закликає водіїв бути обережними на дорогах, знизити швидкість та тримати дистанцію.

Столичні аеропорти поки працюють в штатному режимі, однак, згідно з інформацією на сайтах, деякі міжнародні авіакомпанії вже скасували свої рейси.

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