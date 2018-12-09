Принцеса Японії Масако розповіла про свої страхи

Копирайт изображения Reuters Image caption Принцеса Масако зі своїм чоловіком, принцем Нарухіто, і їхньою собакою

Японська принцеса Масако зізналась, що відчуває себе невпевнено, коли йдеться про те, що вона має стати імператрицею, проте, обіцяє робити все від неї залежне, щоб служити народу Японії.

Масако Овада стане імператрицею, коли її чоловік, принц Нарухіто займе престол після свого батька, імператора Акіхіто.

84-річний імператор Японії Акіхіто зречеться престолу у квітні 2019 року через свій вік і здоров'я.

Принцеса, яка багато років страждала через розлад, обумовлений стресом, каже, що поступово відновлюється і буде намагатися виконувати більше королівських обов'язків.

Принцеса Масако навчалась у Гарварді та Оксфорді та мала шанс побудувати перспективну дипломатичну кар'єру перед тим, як у 1993 році одружилася з принцем Нарухіто, повідомляє аналітик ВВС з Азії Майкл Брістоу.

Вона намагалася впоратися з королівським життям і консервативними порядками імператорського дому Японії, розповідає кореспондент.

У заяві до свого 55-го дня народження принцеса розповіла про своє життя.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Принц і принцеса одружилися у 1993 році

"Беручи до уваги майбутні події, іноді я почуваю себе невпевненою щодо того, наскільки я буду здатною служити людям", - сказала вона. "Але я буду докладати всі зусиль, щоб зробити свій внесок для їхнього щастя".

Принцеса розповіла, що відчуває ностальгію з приводу того, що це був останній рік перед зреченням Акіхіто.

Лікарі принцеси Масако кажуть, що вона страждає від "розладу адаптації", який був викликаний стресом, що часто пов'язаний з депресією чи тривогою.

У свої заяві Масако зазначила, що поволі їй стає краще: "Я щаслива, оскільки зараз я помаленьку можу виконувати більше офіційних обов'язків, ніж раніше"

У окремій заяві лікарів принцеси йдеться, що важливим є той момент, щоб вона продовжила своє лікування і не відчувала тиску.

"Принцеса все ще на шляху до відновлення і у її стані бувають і покращення, і погіршення".

"Я захищатиму тебе все життя"

Спадкоємець престолу принц Нарухіто зустрів Масако Оваду на чайній церемонії у 1986 році.

Пані Овада, яка вільно володіла кількома мовами, тоді нещодавно склала екзамен, який кваліфікував її, як дипломата з найвищим рейтингом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принцеса вітає гостей під час вечірці у саду у палаці імператора

Як повідомлялося, одруження з японським принцом викликало у неї почуття тривоги, але вона погодилась вийти за нього заміж у 1993 році.

Пізніше вона розповіла кореспондентам, що прийняла пропозицію принца після того, як він сказав: "Ти можеш мати страхи і хвилювання через те, що станеш частиною імператорського дому. Але я захищатиму тебе усе своє життя".

На пару чинили тиск через те, що вони мали народити хлопчика - спадкоємця престолу. У них у 2001 році народилася дівчинка, принцеса Айко.

У 2004 році принц розповів журналістам, що його дружина "повністю виснажила себе" намагаючись адаптуватися до життя в палаці. Він звинуватив палацових чиновників у намаганнях звести нанівець її кар'єру і характер.

Наступні 10 років принцеса мало бувала на публіці, хоча, останніми роками відвідувала все більше публічних заходів.

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