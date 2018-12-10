Блок Пашиняна переміг на виборах у Вірменії

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Перемогу на позачергових парламентських виборах у Вірменії здобув блок "Мій крок", який очолює чинний виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нікол Пашинян. За даними місцевої ЦВК, він набрав понад 70% голосів виборців.

Нікол Пашинян став головою вірменського уряду 8 травня в результаті оксамитової революції, яка закінчилася відставкою багаторічного лідера Вірменії Сержа Саргсяна.

Проте оскільки в парламенті велику силу продовжувала мати Республіканська партія, в минулому правляча партія країни, 16 жовтня Пашинян подав у відставку, аби ініціювати проведення перших в історії Вірменії дострокових парламентських виборів.

Тепер Пашинян отримав парламентську більшість, яка дасть йому змогу реалізувати програму боротьби з корупцією та реформування економіки.

За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, явка на виборах склала близько 49%.

Також в парламент пройшли партії "Процвітаюча Вірменія" (8,37% голосів), яка входила до правлячої коаліції в попередньому парламенті, і ліберальна прозахідна партія "Світла Вірменія".

Аби пройти до парламенту, партіям необхідно було набрати принаймні 5% голосів виборців.

Варто зауважити, що за конституцією Вірменії, принаймні третину голосів у парламенті в будь-якому разі повинні отримати опозиційні сили.

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Що кажуть критики?

Суперечності викликали, зокрема, терміни проведення виборів. Республіканська партія виступала за те, аби провести їх навесні наступного року.

"Вибори проходять в доволі поспішній атмосфері, тому що ви знаєте, що буквально за 2 місяці було оголошено про рішення пройти через процедуру позачергових виборів. Я вважаю, що це доволі сильно підірвало можливості політичного поля консолідуватися, політичних партій створити нові союзи, провести внутрішньопартійні процедури, з'їзди тощо", - каже колишній міністр оборони Віген Саргсян, який очолив список правлячої партії.

Водночас із тим, як Пашинян говорить про вільні і демократичні вибори, його опоненти заявляють про порушення в ході голосування і про тиск політика на опонентів.

В Республіканській партії вважають, що саме з цим було пов'язане рішення апеляційного суду напередодні виборів арештувати екс-президента Роберта Кочаряна.

Після того, як Пашинян став головою уряду, багатьом колишнім чиновникам і їхнім родичам були висунуті обвинувачення.

Сам Пашинян заперечує, що арешт Кочаряна якось пов'язаний з виборами.

"Я не буду коментувати арешт Кочаряна перед виборами, оскільки цей процес, ця кримінальна справа почалася давно і це, звісно, не має ніякого стосунку до виборів. Процес почався, якщо я не помиляюся, п'ять місяців тому, і розслідування продовжується", - заявив Нікол Пашинян.

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