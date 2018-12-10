Франція вивчає можливу причетність Росії до протестів "жовтих жилетів"

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Французька влада перевіряє інформацію про можливі спроби Росії вплинути на рух "жовтих жилетів", який розгорнувся в країні впродовж останніх тижнів.

Про це в ефірі радіостанції RTL заявив міністр закордониих справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він повідомив, що розслідування з цього приводу триває, проте будь-які висновки поки що робити зарано.

Першою про можливий "російський слід" у французьких протестах заявила організація Alliance for Securing Democracy.

Її спеціалісти звернули увагу на приблизно 600 акаунтів у Twitter, які відомі тим, що просувають погляди влади РФ: після початку протестів "жовтих жилетів" у Франції в них почала з'являтися велика кількість постів на підтримку руху.

Інформацію про можливий вплив Росії на протестний рух також розповсюдило видання Times з посиланням на дослідження компанії New Knowledge.

Тема французьких протестів перетворилася на чи не на найголовнішу тему, якій приділяли увагу Twitter-акаунти, про які йде мова, каже представник Alliance for Securing Democracy Брет Шафер.

"Це доволі сильний індикатор того, що може мати місце інтерес у роздмухуванні конфлікту", - припускає він.

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Французька влада наголошує, що бажання Росії вплинути на протести - не доведений факт, і висновки можна буде робити лише після завершення розслідування.

Російська сторона звинувачення поки не коментувала.

Протести "жовтих жилетів"

На вихідних під час протестів, що тривають у Франції вже четвертий вікенд поспіль лише в Парижі затримали близько тисячі демонстрантів.

У мітингах по всій країні, за оцінками влади, взяли участь близько 125 тисяч людей.

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Їм протистояли близько 90 тисяч правоохоронців, з яких приблизно 8 тисяч були в Парижі. Вони використовували 12 броньованих машин.

На вулиці Парижа вийшли близько 10 тисяч демонстрантів. У столиці Франції палили автівки і магазини, розбивали вікна.

Як проходили протести

17 листопада - 282 тис. протестувальників, один загинув, 409 поранених, 73 затриманих

24 листопада - 166 тис. протестувальників, 84 поранених, 307 затриманих

1 грудня: 136 тис. протестувальників - 263 поранених - 630 затриманих

8 грудня: 125 000 протестувальників - 118 поранених - 974 затриманих

Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій. Протести розпочалися три тижні тому через незгоду з введенням нових податків на пальне.

Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

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