У Австралії помер відомий кенгуру-велетень
Кенгуру Роджер, який здобув світову славу за свій велетенський розмір та виняткову статуру, помер у віці 12 років.
Кенгуру врятували після того, як його мати загинула під час автокатастрофи. Роджер виріс у заповіднику для кенгуру в місті Аліс-Спрінгс в Австралії.
І він справді дуже виріс - досягши більш ніж двох метрів у висоту і ваги у 89 кілограмів.
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Заповідник оголосив про його смерть від старості на вихідних, заявивши, що вони втратили свого "прекрасного хлопчика".
"Він ще був дитиною, коли я врятував його з сумки матері після того, як її вбили на шосе", - розповів BBC Кріс "Бролга" Барнс.
Пан Барнс створив заповідник, як безпечне місце для Роджера. Зараз у ньому живе більше ніж 50 кенгуру.
Коли виріс, Роджер став справжнім альфа-самцем і мав 12 дружин.
"Спочатку між нами існував тісний зв'язок, але незабаром він подивився на мене як на конкурента і хотів битися зі мною", - сказав пан Барнс.
Роджер вперше привернув світову увагу у 2015 році, коли відео того, як він розчавлює металеве відро передніми лапами за допомогою його величезних м'язів стало вірусним.
"Роджер був настільки м'язистим, наскільки вони можуть бути", - сказав пан Барнс, зазначивши, що, хоча його розмір і сила не були зовсім незвичними, вони все ж таки відрізняли його від багатьох інших кенгуру чоловічої статі.
"Відтоді, як його показали по телебаченню, а відео з ним стали вірусними, йому почали приділяти багато уваги та любові", - сказав пан Барнс.
"Тепер, коли він помер, ми знову в центрі уваги й отримали співчуття від людей зі всього світу".
У свої останні роки Роджер боровся з артритом і погіршенням зору, але "любив життя на пенсії", - сказав пан Барнс у 2016 році.
Кенгуру можуть жити до 14 років, але рідко доживають до такого віку в дикій природі.
"У дикій природі життя набагато складніше для кенгуру старшого віку", - сказав BBC пан Барнс.
"Коли вони захворіють, то динго, наші дикі собаки, нападуть на них і з'їдять".
Він сказав, що Роджера поховали у заповіднику, так що "він завжди буде тут".
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