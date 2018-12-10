У Австралії помер відомий кенгуру-велетень

Копирайт изображения Kangaroo Sanctuary Alice Springs

Кенгуру Роджер, який здобув світову славу за свій велетенський розмір та виняткову статуру, помер у віці 12 років.

Кенгуру врятували після того, як його мати загинула під час автокатастрофи. Роджер виріс у заповіднику для кенгуру в місті Аліс-Спрінгс в Австралії.

І він справді дуже виріс - досягши більш ніж двох метрів у висоту і ваги у 89 кілограмів.

Заповідник оголосив про його смерть від старості на вихідних, заявивши, що вони втратили свого "прекрасного хлопчика".

"Він ще був дитиною, коли я врятував його з сумки матері після того, як її вбили на шосе", - розповів BBC Кріс "Бролга" Барнс.

Пан Барнс створив заповідник, як безпечне місце для Роджера. Зараз у ньому живе більше ніж 50 кенгуру.

Коли виріс, Роджер став справжнім альфа-самцем і мав 12 дружин.

"Спочатку між нами існував тісний зв'язок, але незабаром він подивився на мене як на конкурента і хотів битися зі мною", - сказав пан Барнс.

Роджер вперше привернув світову увагу у 2015 році, коли відео того, як він розчавлює металеве відро передніми лапами за допомогою його величезних м'язів стало вірусним.

Копирайт изображения Kangaroo Sanctuary Alice Springs

"Роджер був настільки м'язистим, наскільки вони можуть бути", - сказав пан Барнс, зазначивши, що, хоча його розмір і сила не були зовсім незвичними, вони все ж таки відрізняли його від багатьох інших кенгуру чоловічої статі.

"Відтоді, як його показали по телебаченню, а відео з ним стали вірусними, йому почали приділяти багато уваги та любові", - сказав пан Барнс.

"Тепер, коли він помер, ми знову в центрі уваги й отримали співчуття від людей зі ​​всього світу".

У свої останні роки Роджер боровся з артритом і погіршенням зору, але "любив життя на пенсії", - сказав пан Барнс у 2016 році.

Кенгуру можуть жити до 14 років, але рідко доживають до такого віку в дикій природі.

"У дикій природі життя набагато складніше для кенгуру старшого віку", - сказав BBC пан Барнс.

"Коли вони захворіють, то динго, наші дикі собаки, нападуть на них і з'їдять".

Він сказав, що Роджера поховали у заповіднику, так що "він завжди буде тут".

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