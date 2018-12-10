Копирайт изображения Getty Images Image caption Саудівська Аравія спочатку заперечувала, але все ж визнала, що Хашоггі вбили у її консульстві в Стамбулі

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії виключив можливість екстрадиції підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі до Туреччини.

Адель аль-Джубейр сказав: "Ми не видаємо наших громадян".

Близько тижня тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вимагає видачі підозрюваних, і в середу турецький суд видав ордер на їх арешт.

Саудівська Аравія звинуватила 11 людей у вбивстві, яке сталося в приміщенні консульства Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні.

Ордер на арешт суд у Туреччині видав щодо колишнього начальника саудівської розвідки Ахмада аль-Ассірі та колишнього королівського радника Сауда аль-Кахтані.

Пан аль-Джубейр розкритикував те, як Туреччина ділилася інформацією щодо справи з королівством.

"Влада Туреччини не була такою відкритою, якою, на нашу думку, мала бути", - сказав він, пише агентство AFP.

"Ми попросили наших друзів у Туреччині надати нам докази, які ми могли б використати в суді. Ми не отримали їх у спосіб, у який мали б отримати".

Президент Туреччини каже, що вбивство Хашоггі спланувало керівництво уряду Саудівської Аравії, але наполягає на тому, що він не хоче шкодити саудівській королівській родині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Туреччини звинувачує в організації вбивства журналіста керівництво Саудівської Аравії

Минулого тижня директор ЦРУ Джин Гаспел виступила з доповіддю перед сенатським комітетом з питань зовнішніх відносин, де, судячи з заяв присутніх сенаторів, надала докази причетності спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана до вбивства журналіста.

"Потрібно свідомо ігнорувати факти, аби не дійти висновку, що все це організували й влаштували люди, які знаходяться в підпорядкуванні принца Салмана", - прокоментував тоді заяви глави ЦРУ інший республіканець Ліндсі Грем.

ЦРУ раніше заявляло, що принц Мохаммед листувався з лідером групи, яка вбила і розчленувала Хашоггі.

Саудівська Аравія заперечує, що спадковий принц брав участь в організації злочину.

Вбивство журналіста

У вівторок, 2 жовтня, Джамаль Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан аль-Джубейр розкритикував те, як Туреччина ділилася інформацію по справі з Саудівською Аравією

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Що каже Саудівська Аравія?

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свою позицію щодо зникнення Хашоггі: спочатку влада країни запевняла, що журналіст залишив консульство живим, проте зрештою все ж визнала, що його вбили.

Вважається, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули майже 20 агентів, що брали участь у злочині.

Генпрокурор Саудівської Аравії Шалаан бін Раджих Шалаан заявив, що 2 жовтня в будівлі консульства Саудівської Аравії пан Хашоггі отримав смертельну ін'єкцію, після чого його тіло розчленували.

За словами керівника прокуратури, його відомство вимагатиме смертної кари для п'ятьох з 11 обвинувачених у справі про вбивство журналіста.

Загалом розслідування проводиться щодо 21 людини.

Шалаан також вкотре запевнив, що "спадковий принц Саудівської Аравії не знав про злочин".

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