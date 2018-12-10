Саудівська Аравія не видасть Туреччині підозрюваних у вбивстві Хашоггі
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії виключив можливість екстрадиції підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі до Туреччини.
Адель аль-Джубейр сказав: "Ми не видаємо наших громадян".
Близько тижня тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вимагає видачі підозрюваних, і в середу турецький суд видав ордер на їх арешт.
Саудівська Аравія звинуватила 11 людей у вбивстві, яке сталося в приміщенні консульства Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні.
- ЦРУ впевнене, що саудівський принц замішаний у вбивстві Хашоггі. Що зроблять США?
- Вбивство Хашоггі: спадковий принц Саудівської Аравії божевільний - сенатор США
- Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для “вбивць Хашоггі”
Ордер на арешт суд у Туреччині видав щодо колишнього начальника саудівської розвідки Ахмада аль-Ассірі та колишнього королівського радника Сауда аль-Кахтані.
Пан аль-Джубейр розкритикував те, як Туреччина ділилася інформацією щодо справи з королівством.
"Влада Туреччини не була такою відкритою, якою, на нашу думку, мала бути", - сказав він, пише агентство AFP.
"Ми попросили наших друзів у Туреччині надати нам докази, які ми могли б використати в суді. Ми не отримали їх у спосіб, у який мали б отримати".
Президент Туреччини каже, що вбивство Хашоггі спланувало керівництво уряду Саудівської Аравії, але наполягає на тому, що він не хоче шкодити саудівській королівській родині.
Минулого тижня директор ЦРУ Джин Гаспел виступила з доповіддю перед сенатським комітетом з питань зовнішніх відносин, де, судячи з заяв присутніх сенаторів, надала докази причетності спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана до вбивства журналіста.
"Потрібно свідомо ігнорувати факти, аби не дійти висновку, що все це організували й влаштували люди, які знаходяться в підпорядкуванні принца Салмана", - прокоментував тоді заяви глави ЦРУ інший республіканець Ліндсі Грем.
ЦРУ раніше заявляло, що принц Мохаммед листувався з лідером групи, яка вбила і розчленувала Хашоггі.
Саудівська Аравія заперечує, що спадковий принц брав участь в організації злочину.
Вбивство журналіста
У вівторок, 2 жовтня, Джамаль Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.
- Тіло журналіста Хашоггі “розчинили в кислоті” - радник Ердогана
- В Саудівській Аравії влаштували символічні похорони Джамаля Хашоггі
- "Найгірша в історії спроба замести сліди": у Трампа обіцяють відповідь за Хашоггі
Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.
За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.
Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.
Що каже Саудівська Аравія?
Саудівська Аравія кілька разів змінювала свою позицію щодо зникнення Хашоггі: спочатку влада країни запевняла, що журналіст залишив консульство живим, проте зрештою все ж визнала, що його вбили.
Вважається, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули майже 20 агентів, що брали участь у злочині.
Генпрокурор Саудівської Аравії Шалаан бін Раджих Шалаан заявив, що 2 жовтня в будівлі консульства Саудівської Аравії пан Хашоггі отримав смертельну ін'єкцію, після чого його тіло розчленували.
За словами керівника прокуратури, його відомство вимагатиме смертної кари для п'ятьох з 11 обвинувачених у справі про вбивство журналіста.
Загалом розслідування проводиться щодо 21 людини.
Шалаан також вкотре запевнив, що "спадковий принц Саудівської Аравії не знав про злочин".
Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!