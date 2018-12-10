Порошенко підписав закон про припинення Договору про дружбу з Росією

Копирайт изображения Getty Images Image caption МЗС заявляє, що Договір Росія порушила, а тому продовжувати його немає сенсу

Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство (Великий договір) між Україною та Росією, повідомляє прес-служба президента. Він втратить чинність 1 квітня 2019 року.

Відповідний законопроект, який вніс президент, Рада прийняла 6 грудня.

"Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу", - цитує президента його прес-служба.

Президент поручив Міністерству закордонних справ України завершити інвентаризацію договірно-правової бази з Росією.

Уряду Порошенко доручив створити міжвідомчий координаційний орган "для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки".

21 вересня МЗС направило Росії ноту про непродовження дії договору, а також повідомило про це ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації.

"Цей договір фундаментально порушений Росією і тому не може бути пролонгований", - пояснив тоді міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уряд тепер має створити координаційний орган "для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки".

Міністр пояснив, чому важливо було не розривати цей документ, а саме не продовжувати його дію.

За його словами, Київ використовував його в процесі підготовки позовів до міжнародних судів, у тому числі в Міжнародного суду ООН та Міжнародного арбітражного суду.

Оскільки Україна виконала всі процедурні моменти, то договір припинить діяти 1 квітня 2019 року.

Великий договір

Договір про дружбу з Росією уклали у 1997 році. Після виконання всіх процедур та ратифікацій він набрав чинності 1 квітня 1999 року.

Він зобов'язував сторони забезпечувати непорушність кордонів, поважати територіальну цілісність та не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

Україна не продовжує договір, відповідно до 40-ї статті цього документу.

Ця стаття передбачає, що договір автоматично продовжується на десятирічний період, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Леонід Кучма та Борис Єльцин у 1997 році підписали Договір про дружбу та співробітництво між країнами

Про таке бажання треба повідомити письмово, не менше ніж за шість місяців.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!