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Частина українців допускає обмеження прав і свобод наркозалежних людей, геїв, олігархів, колишніх засуджених та ромів, свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірми "Юкрейніан соціолоджі сервіс".

Згідно з ним, більшість опитаних допускає обмеження прав наркозалежних: 27% вважають, що це робити потрібно, і ще 39% - допускають це лише за певних обставин.

Проти обмеження прав наркозалежних людей - 23%. Не змогли відповісти на питання - 11% опитаних.

20,6% опитаних виступають за безумовне обмеження прав гомосексуалів, лесбійок і трансгендерів, а ще 26% вважають, що обмеження прав таких людей можливе лише за певних умов, проти обмеження прав - 38%. Не змогли відповісти - 16% опитаних.

За обмеження прав олігархів виступають 26%, ще 27% вважають допустимим таке обмеження лише за певних умов, проти обмеження прав - 31%. Не змогли відповісти - 16% опитаних.

17% респондентів вважають за необхідне обмежити права колишніх засуджених, 39% допускають обмеження прав цієї груп людей за певних умов, проти обмеження прав - 32%. Не змогли відповісти - 12% опитаних.

Етнічна приналежність також, на думку деяких респондентів, може стати приводом для обмеження прав. 12% підтримують ідею обмеження прав ромів, 35% сказали, що обмежувати їхні права можна тільки за певних умов, проти обмеження прав - 37%. Не змогли відповісти - 16% опитаних.

Найважливіша цінність - свобода

Автори дослідження намагались також визначити ставлення українців до прав і свобод.

45% респондентів заявили, що заради прав готові терпіти певні матеріальні труднощі, 23% - навпаки, готові поступитися державі частиною прав заради свого добробуту.

Не відповіли на це питання 32% опитаних.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найважливішими цінностіми, за результатами дослідження, є свобода, справедливість і безпека

При цьому цікаво, що у 2016 році терпіти матеріальні труднощі готова була менша кількість опитаних - 35%.

Під час опитування учасників попросили розмістити за рівнем важливості цінності.

Найважливішою серед цінностей, на думку респондентів, є свобода, далі, за рівнем важливості, йдуть: справедливість, безпека, гідність і рівність.

Останніми у рейтингу важливості йдуть мораль, патріотизм та толерантність.

Найважливішим правом опитані назвали право на життя.

Потім за важливістю йдуть право на соціальне забезпечення і право на справедливий суд.

Найменш важливими, за даними опитування, є свобода думки, совісті та релігії.

Дискримінують в основному за віком

Згідно з результатами дослідження, з 2016 року зменшилась кількість тих, хто проблему дискримінації в Україні вважає серйозною.

Так, у 2018 році дуже серйозною цю проблему назвали 14% опитаних, ще 41% сказали, що проблема загалом серйозна, але є й більш важливі. При цьому у 2016 році їх було 16% і 44% відповідно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 20,6% опитаних виступають за обмеження прав гомосексуалів, лесбійок і трансгендерів

Зріс і відсоток тих, хто вважає, що дискримінація не є проблемою в українському суспільстві: з 26% у 2016 роц, до 28% - у 2018 році.

Респондентів також попросили оцінити ознаки, за якими найчастіше дискримінують в Україні. На першому місці виявився вік, потім інвалідність, сексуальна орієнтація, стан здоров'я, на п'ятому місці - стать.

Дослідження провели у липні 2018 року, опитавши 1998 респондентів на всій території України, крім Криму та непідконтрольних територій Донбасу.

Максимальна похибка не перевищує 2,2%.

Попереднє опитування проводили у жовтні-листопаді 2016 року.

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