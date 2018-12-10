Санкції ЄС проти "глави ЛНР": за що і хто ще у списку

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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження санкцій проти осіб, причетних до проведення "виборів" у самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС в понеділок.

Згідно з ним, персональні санкції запровадили проти дев'яти людей, яких вважають причетними до організації "виборів" на непідконтрольних Києву територіях Донецької і Луганської областей.

Зокрема санкції запровадили проти "глави ЛНР" Леоніда Пасічника, який і переміг у ході виборів, голів "Центральних виборчих комісій" самопроголошених республік Ольги Позднякової ("ДНР") та Олени Кравченко ("ЛНР").

Крім того, до санкційного списку потрапили так звані голови парламентів "ДНР" Володимир Бідьовка і "ЛНР" Денис Мірошниченко.

У списку також заступник голови "ЦВК ДНР" Олексій Найденко і секретар "ЦВК ДНР" Володимир Висоцький, а також заступник голови "ЦВК ЛНР" Максим Свідченко і секретар "ЦВК ЛНР" Катерина Терещенко.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та блокування активів, якщо такі є, на території країн-членів союзу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував ЄС "за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі".

Пропустити Twitter допис , автор: @PavloKlimkin Дякую ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі. Сьогодні в Брюсселі закликатиму 🇪🇺міністрів дати чітку і комплексну відповідь на 🇷🇺агресію на морі.Також обговоримо 🇪🇺підтримку Азовському регіону у зв’язку із блокадою РФ Керченської протоки — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 грудня 2018 р.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця 10 грудня зазначив, що "наші партнери послідовно займають позицію необхідності посилення та запровадження санкцій".

"Вибори" без визнання

11 листопада у так званих "ДНР" та "ЛНР" пройшли "вибори" народних рад і голів територій.

Україна не визнає ці вибори. Президент Порошенко назвав їх "фейковими" і закликав не брати в них участь.

У "ДНР" переміг тодішній виконувач обов'язків керівника "республіки" Денис Пушилін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ЄС запровадив санкції проти переможця "виборів у ЛНР" Леоніда Пасічника.

В "ЛНР" - Леонід Пасічник, який очолив цю самопроголошену "республіку" рік тому, коли свою посаду після внутрішнього конфлікту залишив Ігор Плотницький.

ЄС напередодні "виборів" заявив, що вважає їх незаконними і нелегітимними. Їхні результати ЄС не визнає.

Засудили "вибори" і у НАТО.

США, Франція, Велика Британія, Швеція, Нідерланди і Польща на засіданні Радбезу ООН 30 жовтня назвали їх незаконними і такими, що суперечать мінським угодам.

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