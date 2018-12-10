Санкції ЄС проти "глави ЛНР": за що і хто ще у списку
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження санкцій проти осіб, причетних до проведення "виборів" у самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".
Рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС в понеділок.
Згідно з ним, персональні санкції запровадили проти дев'яти людей, яких вважають причетними до організації "виборів" на непідконтрольних Києву територіях Донецької і Луганської областей.
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Зокрема санкції запровадили проти "глави ЛНР" Леоніда Пасічника, який і переміг у ході виборів, голів "Центральних виборчих комісій" самопроголошених республік Ольги Позднякової ("ДНР") та Олени Кравченко ("ЛНР").
Крім того, до санкційного списку потрапили так звані голови парламентів "ДНР" Володимир Бідьовка і "ЛНР" Денис Мірошниченко.
У списку також заступник голови "ЦВК ДНР" Олексій Найденко і секретар "ЦВК ДНР" Володимир Висоцький, а також заступник голови "ЦВК ЛНР" Максим Свідченко і секретар "ЦВК ЛНР" Катерина Терещенко.
Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та блокування активів, якщо такі є, на території країн-членів союзу.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував ЄС "за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі".
Заступник голови МЗС Сергій Кислиця 10 грудня зазначив, що "наші партнери послідовно займають позицію необхідності посилення та запровадження санкцій".
"Вибори" без визнання
11 листопада у так званих "ДНР" та "ЛНР" пройшли "вибори" народних рад і голів територій.
Україна не визнає ці вибори. Президент Порошенко назвав їх "фейковими" і закликав не брати в них участь.
У "ДНР" переміг тодішній виконувач обов'язків керівника "республіки" Денис Пушилін.
В "ЛНР" - Леонід Пасічник, який очолив цю самопроголошену "республіку" рік тому, коли свою посаду після внутрішнього конфлікту залишив Ігор Плотницький.
ЄС напередодні "виборів" заявив, що вважає їх незаконними і нелегітимними. Їхні результати ЄС не визнає.
Засудили "вибори" і у НАТО.
США, Франція, Велика Британія, Швеція, Нідерланди і Польща на засіданні Радбезу ООН 30 жовтня назвали їх незаконними і такими, що суперечать мінським угодам.
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