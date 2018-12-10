Суд ЄС дав Британії шанс відмовитись від брекзиту: на що це вплине?

Копирайт изображения ECJ Image caption Суд Європейського Союзу розглянув справу в листопаді

Суд Євросоюзу вирішив, що Велика Британія може скасувати брекзит без дозволу інших 27 країн ЄС.

Судді постановили, що такий крок можна зробити, не змінюючи умови членства Британії в ЄС.

Низка британських політиків та активістів, які виступають проти брекзиту, стверджують, що країна повинна мати можливість зупинити процес виходу з ЄС, якщо забажає.

Проти цього виступав британський уряд та сам Євросоюз.

Суд оголосив рішення за день до голосування в британському парламенті щодо угоди про брекзит, яку прем'єр-міністр країни уклала з ЄС.

Більшість членів парламенту незадоволені умовами угоди.

На думку брюссельського кореспондента BBC Адама Флемінга, рішення суду може стати реальним варіантом, як Британія може залишитися у складі ЄС, а також вплинути на голосування в парламенті.

Втім, зазначає пан Флемінг, для того, щоб Британія лишилася в Євросоюзі, має багато чого змінитися в політиці. Також для цього змінити свою думку повинна Тереза Мей та уряд країни.

Що вирішив суд?

У рішенні суду ЄС йдеться, що можливість для країни ЄС передумати щодо виходу з Євросоюзу після оголошення такого рішення триває, поки не набула чинності угода про вихід або протягом дворічного строку після того, як країна повідомила ЄС, що виходить з нього.

Якщо дворічний строк продовжують, то країна може передумати і під час подовженого терміну.

Суд зауважив, що Британія може залишатися в ЄС на таких самих умовах, що і зараз, тобто країна не муситиме запровадити євро або приєднатися до Шенгенської зони.

Втім, зазначив суд, таке рішення має ухвалюватися відповідно до демократичного процесу, тож у випадку Британії це має ухвалити парламент.

Після цього країна має повідомити Євросоюз про "одностайне і безумовне" рішення.

Суд заявив, що ухвалив рішення, щоб "прояснити варіанти, які є у членів парламенту" перед голосуванням щодо угоди Терези Мей.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Рішення суду ЄС може дати більше варіантів членам британського парламенту

Противники брекзиту сподіваються, що перемога в суді збільшує шанси на те, що брекзит повністю скасують, можливо, шляхом ще одного референдуму.

Вони переконані, що для парламентарів це послужить знаком про те, що "є ще й інші варіанти".

Питання в суді поставила група політиків з різних партій Великої Британії, зокрема Шотландської партії зелених, Шотландської національної партії та Лейбористської партії, за підтримки активістів.

Їхню позицію минулого тижня підтримав один з високопосадовців суду ЄС, генеральний адвокат Мануель Кампос Санчес-Бордона.

На його думку, якщо країна вирішить вийти з ЄС, у неї має бути право передумати під час дворічного процесу, описаного у Статті 50 Лісабонської угоди, при чому без згоди інших країн Євросоюзу.

Його заява не була офіційним рішенням, але в більшості випадків суд дослуховується до його поради.

Небезпечний прецедент

Під час попереднього слухання Євросоюз застеріг, що таке рішення суду може створити небезпечний прецедент.

Це може заохотити країни оголошувати про свій вихід з ЄС аби виторгувати собі кращі умови для членства, а потім казати, що вони передумали.

Адвокати британського уряду стверджували, що справа є абсолютно гіпотетичною, оскільки, за їхніми словами, Велика Британія не має намірів скасовувати своє рішення про вихід. Тому, на думку адвокатів, судді повинні були взагалі відмовитися виносити рішення в цій справі.

Копирайт изображения Reuters Image caption У ЄС застерігали, що рішення суду може створити небезпечний прецедент

Вони також заявляли, що політики, які стояли за позовом, хотіли використати його як інструмент тиску на британський парламент.

Справу спочатку розглядав Сесійний суд в Единбурзі, який зрештою погодився передати її в суд ЄС.

Британський уряд двічі намагався подати апеляцію проти розгляду справи в суді Європейського Союзу, але в цьому було відмовлено.

Що далі?

У вівторок, 11 грудня, Палата громад завершить п'ятиденні дебати, голосуючи щодо угоди про умови виходу з ЄС, яку уклала з Брюсселем Тереза Мей.

Члени парламенту розкритикували укладену угоду. Зокрема, суперечки викликало питання про те, що станеться з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією.

Парламентський комітет з питань виходу з ЄС назвав угоду "великим кроком в невідоме", заявивши, що в угоді чітко не прописані майбутні стосунки ЄС та Британії, зокрема в галузі торгівлі.

Якщо члени парламенту проголосують проти домовленостей Терези Мей, за замовчуванням Велика Британія виходитиме з Євросоюзу без угоди.

Тоді протягом трьох тижнів міністри мають викласти свій подальший план дій. За цей час прем'єр-міністр може спробувати ще раз провести угоду з ЄС через парламент.

Копирайт изображения AFP/PRU/Getty Images Image caption Тереза Мей стикнулася з негативною реакцією членів парламенту на угоду з ЄС

Втім, багато членів парламенту сподіваються, що Терезі Мей доведеться повернутися в Брюссель, щоб спробувати ще раз домовитися про умови брекзиту.

Потенційно, у випадку розгромної поразки під час голосування в парламенті, Тереза Мей може піти у відставку, хоча такий розвиток ситуації є маловірогідним.

Члени парламенту можуть також раптом вирішити провести ще один референдум про брекзит. Наразі таку ідею публічно висловили лише 52 члени парламенту з 650.

Прем'єр-міністр Тереза Мей категорично проти другого референдуму.

Втім, його можуть провести, якщо уряд ухвалить відповідний закон, що підтримає більшість членів палати громад.

Наразі офіційний вихід Британії з Євросоюзу має статися 29 березня 2019 року.

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