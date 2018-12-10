Мей відклала голосування щодо "брекзиту"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза Мей попередила депутатів британського парламенту, що ризик виходу країни з ЄС без угоди підвищується

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС про "брекзит", яке було заплановане на вівторок, 11 грудня.

Такому рішенню передувала поява значної кількості противників угоди серед представників правлячої Консервативної партії.

Пані Мей попередила депутатів парламенту, що ризик виходу країни з ЄС без угоди підвищується.

Лідер опозиції, лейборист Джеремі Корбін, заявив, що угода, яку пропонує підтримати пані Мей, призведе до значних збитків британської економіки.

Чому це важливо?

Договір Мей став результатом 18 місяців переговорів з Брюсселем зі складних питань, таких як свобода пересування людей між Британією і континентом та нинішні кордони Британії.

Більшість спостерігачів вважають, що договір в його нинішньому вигляді не буде схвалений незалежно від дати голосування. Документ критикували як євроскептики, так і противники "брекзиту".

Проте, якщо це станеться, то шлях до остаточного виходу Британії з ЄС, призначеного на 29 березня, буде значно простішим.

Якщо ж договір схвалений не буде, Британію чекає шість можливих варіантів розвитку подій.

Що трапиться

Затверджений парламентом в червні закон про вихід з ЄС окреслює ряд правил. У разі, якщо "договір Мей" не буде схвалений парламентаріями, уряд має запропонувати новий план дій протягом 21 дня, потім парламент має проголосувати за нього протягом семи днів.

Однак уряд може діяти і набагато швидше. До того ж завжди є ймовірність, що ситуація зміниться.

Якщо парламент не прийме договір, можливі різні варіанти розвитку подій, але найбільш ймовірні шість:

Вихід без договору

Нове голосування за договором

Нові переговори з ЄС

Нові загальні вибори

Вотум недовіри уряду

Ще один референдум щодо "брекзиту"

1. Брекзит без договору

Якщо пропонований договір парламент не затвердить, і до 29 березня не спробують укласти новий, станеться так званий "вихід без договору".

Уряд, ймовірно, захоче ухвалити якісь закони в рамках підготовки до такого виходу, але це не обов'язково.

Якщо парламент буде незадоволений рішенням уряду вийти з ЄС без домовленостей, то депутати можуть ухвалити ряд заходів, щоб на уряд вплинути. Наприклад, вони можуть провести голосування про довіру уряду - цей варіант розглядається в п'ятому пункті.

2. Нове голосування за нинішнім договором

Уряд може знову винести нинішній договір на голосування в парламенті, якщо в перший раз його не затвердять.

Тут є складнощі, оскільки формально від депутатів не можна вимагати двох голосувань по одному і тому ж питанню в рамках однієї парламентської сесії.

Однак, якщо уряду вдасться переконати ЄС внести в договір невеликі поправки, наприклад в його необов'язкову політичну частину, то документ зможуть представити на голосування знову.

Крім того, клерк палати громад сер Девід Нацлер говорив, що правилом про два голосування можна знехтувати, "якщо палата явно висловить таке бажання".

Таким чином, можливо, що нинішній договір, або дуже схожий на нього документ, буде затверджений пізніше зазначеної дати. Вирішити, чи можливе друге голосування за цим документом, має спікер палати.

Однак члени парламенту можуть і не захотіти голосувати за нинішню домовленість знову. Уряд же не зможе знову і знову вносити проект на голосування в надії на те, що його схвалять.

3. Істотна зміна договору

Уряд може запропонувати продовжити переговори з ЄС в надії на кращі умови.

Незначні поправки в документ для нового голосування можна буде внести за кілька тижнів. Внесення істотних поправок займе набагато більше часу.

Для цього, швидше за все, буде потрібно відкласти дію статті 50, і, відповідно, відкласти формальний вихід з ЄС.

Для цього необхідно зробити два кроки. Спочатку Британія повинна попросити Брюссель про відстрочку. Це прохання може бути задоволене, але тільки якщо за це проголосують всі країни-члени Ради Європи.

Потім уряду знадобиться внести на голосування правовий акт, щоб змінити зміст поняття "день виходу з ЄС" в нинішньому законі про вихід. За цим документом теж голосуватиме парламент.

Якщо ЄС відмовиться від подальших переговорів в принципі, уряду доведеться розглянути один з інших варіантів.

4. Загальні вибори

Тереза ​​Мей може вважати, що найкращий вихід із ситуації - дострокові загальні вибори, які допоможуть їй заручитися підтримкою парламенту.

Сама вона не може призначити нові вибори. Однак, як сталося в 2017 році, вона може винести ініціативу на голосування парламенту відповідно до закону 2011 про його роботу.

Дострокові вибори мають підтримати дві третини парламентаріїв. В цьому випадку вибори можна буде провести через 25 днів після голосування в парламенті - точну дату визначить прем'єр-міністр.

Як і у випадку з продовженням переговорів, цей сценарій також може передбачати офіційне прохання до ЄС про відстрочку "брекзиту".

Це не єдиний можливий сценарій з ранніми виборами.

5. Вотум недовіри уряду

Якщо парламент не схвалить запропонований договір, опозиція може ініціювати голосування про довіру уряду. Таке голосування може ініціювати навіть сама Мей в надії, що парламент висловить їй довіру.

Відповідно до Закону про обмежений термін роботи парламентів, якщо уряду буде висловлена ​​недовіра, є кілька варіантів розвитку подій.

Якщо парламент протягом 14 днів не висловить довіру ані чинному уряду, ані якомусь з його альтернативних складів, будуть призначені перевибори. Їх можна буде провести через 25 днів.

Однак, якщо протягом 14 днів уряду вдасться заручитися довірою парламенту, то він продовжить роботу.

Крім того, уряд може змінитися повністю. Це буде означати, що Британія отримає ще один консервативний уряд меншості, але з іншим прем'єром, коаліційний уряд або уряд, сформований іншою партією, якій висловив довіру парламент.

У будь-якого з нових урядів, зрозуміло, може бути своя політика щодо "брекзиту".

6. Новий референдум

Уряд може спробувати ініціювати ще один референдум про вихід Британії з ЄС.

Як і у випадку з продовженням переговорів або достроковими виборами, це може вимагати відстрочки "брекзиту". Зараз, швидше за все, вже пізно намагатися провести референдум до 29 березня.

До того ж ініціювати референдум не так вже й просто. Правила його проведення містяться в законі про політичні партії, вибори і референдуми.

Для нового референдуму знадобиться новий законодавчий акт, який буде визначати його правила і такі питання як мінімальний вік голосуючих.

Рішення про новий референдум швидше за все буде прийматися довго, оскільки потребує схвалення виборчої комісії.

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