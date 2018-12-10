У Британії чоловік помер після трансплантації печінки з раком

Копирайт изображения Getty Images

Сім'я чоловіка, який помер після трансплантації печінки від донора з раком, вимагає проведення більш ретельних досліджень органів.

63-річному Тому Тіреману з британського міста Стоктон спочатку зробили трансплантацію, після якої він відновився. А потім чоловік помер від раку.

Пізніше виявилось, що в донорському органі була невелика ракова пухлина, яку не виявили під час перевірки.

Лікарня заявила, що не могла передбачити "трагічний результат".

Image caption Том Тіреман помер від раку

В Національній службі охорони здоров'я Великої Британії (NHS) заявили, що роблять все можливе, аби переконатися у придатності донорських органів, але часу зазвичай на це обмаль.

В іншої пацієнтки, 49-річної Поліни Гант з шотландського Кілмарнока, також діагностували рак після пересадки нирки того ж донора - жінки, яка померла від тромбу.

Сестра пана Тіремана Джейн Берд вважає, що лікарі повинні працювати на випередження, аби розуміти, що потенційно може піти не так.

"Нам повідомили, що рак міг розвинутися, оскільки його імунна система дуже слабка", - сказала вона.

"Але нам ніхто не сказав, що потенційно він міг отримати захворювання від донорського органу".

"Я думаю, що потрібно проводити серйозніші тести. Сьогодні це просто неприйнятно, що не проводяться ретельніші випробовування".

Image caption Сестра пана Тіреман Джейн Берд заявила, що необхідні "серйозні випробування"

Представник NHS заявив, що історія хвороби потенційних донорів "ретельно перевіряється", і у разі виявленні аномалії, проводиться біопсія.

Але "у дуже рідкісних випадках донор може мати невелику пухлину, яку тести в дуже обмежений час, необхідний для трансплантації, не виявляють".

Тобто ризик передачі недіагностованого раку пацієнту існує, але це трапляється надзвичайно рідко.

Розслідування цієї ситуації триває.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!