Фото оголеної пари на піраміді Хеопса спричинили скандал

Копирайт изображения Getty Images

У Єгипті проводять розслідування у зв'язку з фото та відео, на якому пара з Данії позує оголеною на піраміді Хеопса.

Цей інцидент викликав обурення в консервативній мусульманській країні.

Прокурори будуть досліджувати, чи справжні ці кадри, і якщо так, то як іноземці змогли піднятися на висоту 140 метрів, повідомляє державна газета Al-Ahram.

Представники влади припускали, що кадри можуть бути підробленими.

Піраміда Хеопса є одним із семи чудес світу.

Фотограф повідомив, що він та його подруга декілька годин крадькома пробиралися до піраміди, перш ніж здійснити сходження на неї.

Міністр у справах античності Єгипту повідомив депутатам деякі результати слідства. За його словами, пара "справді зняла явне порнографічне відео" на знаменитій піраміді.

У зв'язку з цим мають встановити посадових осіб, які проявили недбалість. Адже сходження на піраміду суворо заборонено. А тут ще й "порушення суспільної моралі".

Що на відео?

Трихвилинне змонтоване відео, яке завантажив на YouTube данський фотограф Андреас Гвід, показує жінку, яка піднімається на найвищу піраміду.

Також там є фотографія пари на самій піраміді, при цьому обличчя жінки нечітке.

Останній кадр показує жінку, яка відвернулася від камери та, дивлячись на горизонт Каїра, роздягається.

Фотограф також розмістив зображення пари, яка, імовірно, лежить оголеною на вершині піраміди.

Яка була реакція?

Відео та фотографії, які минулого тижня опублікували в соцмережах, спровокували великий скандал як в Єгипті, так і за його межами. Багато хто засудив таку поведінку та сприйняв її як неповагу до єгипетської історії та спадщини.

Користувачка Facebook написала: "Це така ганьба. Це абсолютна неповага до іншої землі, культури та способу життя. Це показує, як ці люди мало розуміють про повагу до іншої релігії та культури".

Розкритикували таку поведінку пари і в самій Данії.

Що каже фотограф?

У своєму повідомленні на YouTube пан Гвід заявив, що він і його подруга залізли на піраміду Хеопса наприкінці листопада.

"Побоюючись бути поміченими охороною, я не знімав кілька годин під час сходження на піраміду", - додав він.

Одному з данських таблоїдів фотограф сказав, що він мріяв про це багато років.

"Мені сумно, що така кількість людей настільки розізлилися. Але я також отримав позитивні відгуки з боку багатьох єгиптян".

Андреас Гвід заперечив, що вони займалися сексом на вершині піраміди. За його словами, це було просто позування для фотосесії.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!