Результати протестів у Франції: Макрон обіцяє зростання зарплат
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підвищення мінімальної зарплати та податкові пільги у відповідь на жорсткі протести в Парижі.
Францію сколихнули насильницькі мітинги через підвищення податку на паливо, зростання витрат на проживання та інші питання.
У своєму зверненні до народу Макрон сказав, що гнів учасників протестів був "глибинним і багато в чому легітимним".
Мінімальна зарплата збільшиться на 100 євро з 2019 року, заявив він.
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Також президент повідомив, що заплановане раніше збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів скасовується.
Він додав, що багато людей були незадоволені умовами життя і відчували, що їх "не слухають".
Чому протестували?
Три тижні тому рух "жовтих жилетів" вийшов на протести проти підвищення податку на пальне, але з того часу, за словами міністрів, до нього доєдналися "крайні екстремісти".
Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій.
Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.
Минулого тижня під час вуличних зіткнень, які назвали найгіршими за кілька останніх десятиліть, поранення отримали більше сотні людей, кілька сотень заарештували.
В останні вихідні на вулиці вивели майже 90 тисяч співробітників служби безпеки.
Власники магазинів закрили вітрини дерев'яними щитами, туристичні пам'ятки, серед яких Ейфелева вежа - закриті.
Рішення уряду
6 грудня французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.
У середу у нижній палаті парламенту прем'єр-міністр Едуар Філіп заявив : "Уряд готовий до діалогу і демонструє це тим, що виключає з бюджету на 2019 рік підвищення цього податку".
Він також заявив, що заплановане на цю зиму збільшення цін на газ і електроенергію теж тимчасово зупинять, так само, як і зміну правил використання транспортними засобами, які забруднюють атмосферу викидами.
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