Президентський рейтинг: лідирують Тимошенко і Зеленський
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив у вівторок нові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.
Згідно з даними на сайті організації, серед опитаних, голоси за імовірних кандидатів в президенти в першому турі розподілилися так:
- Юлія Тимошенко - 11,9%
- Володимир Зеленський - 8,2%
- Петро Порошенко - 6,5%
- Юрій Бойко - 6,2%
- Олег Ляшко - 4,9%
- Анатолій Гриценко - 4,6%
- Євгеній Мураєв - 2,3%
- Олександр Шевченко - 2,2%
- Святослав Вакарчук - 2,1%
- Андрій Садовий - 1,3%
При цьому, 4,7% викреслили б усіх кандидатів, чи зіпсували б бюлетень, за інших кандидатів загалом проголосували б 6% респондентів, а 9,3% - вирішили не йти на вибори.
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Ще 27,6% поки що не визначилися, за кого голосувати на виборах навесні 2019 року.
2,4% опитаних відмовились відповідати на запитання.
Якщо враховувати тільки тих, хто визначився з тим, кого підтримає, то Юлія Тимошенко отримує 21,2% підтримки опитаних, Володимир Зеленський - 14,6%, Петро Порошенко - 11,6%, а Юрій Бойко - 11%.
Опитування проводилось з 23 листопада по 3 грудня 2018 року на території України, за винятком анексованого Росією Криму і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.
Опитано 2 000 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 3,3%.
У порівнянні з результатами соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, яке проводили у серпні, рейтинг Тимошенко впав на 2%, Володимир Зеленський вийшов з п'ятого місця з рівнем підтримки 5,1% на друге, здобувши підтримку 8,2% опитаних.
У серпневому рейтингу друге місце займав Анатолій Гриценко з 6% підтримки, зараз же він на шостому місці, здобувши симпатії 4,6% опитаних.
Петро Порошенко з дуже незначним відривом залишився на третьому місці, дещо збільшивши рівень підтримки: з 5,8% до 6,5%.
Юрій Бойко зайняв четверте місце з 6,2% підтримки (у серпні 4,8%). Раніше четверту сходинку рейтингу обіймав Вадим Рабінович, який нещодавно відмовився йти в президенти на користь Бойка.
Олег Ляшко піднявся з сьомої на п'яту сходинку, хоча рівень його підтримки залишився практично тим самим 4,9% (у серпні - 4,5%).
Новачком у рейтингу стали Євгеній Мураєв і Олександр Шевченко, у яких майже однаковий рівень підтримки зі Святославом Вакарчуком (у серпні - 4,6%)
Розклад другого туру
Респондентів запитали, кого вони б підтримали у другому турі президентських виборів, у восьми запропонованих парах.
Згідно з результатами, шанси перемогти Юлію Тимошенко у другому турі мали б Анатолій Гриценко та Володимир Зеленський. А от чинний президент не перемагає у жодній з пар, програючи Юлії Тимошенко, Юрію Бойку, Анатолію Гриценку та Володимиру Зеленському.
|Підтримка кандидатів у другому турі президентських виборів
|Кандидат №1
|Кандидат №2
|За кандидата №1, %
|За кандидата №2, %
|Петро Порошенко
|Юлія Тимошенко
|11,8
|23,4
|Юрій Бойко
|Петро Порошенко
|19,0
|15,3
|Анатолій Гриценко
|Юлія Тимошенко
|20,4
|20,8
|Юрій Бойко
|Юлія Тимошенко
|15,2
|23,4
|Святослав Вакарчук
|Юлія Тимошенко
|18,9
|23,4
|Володимир Зеленський
|Юлія Тимошенко
|23,0
|22,2
|Святослав Вакарчук
|Петро Порошенко
|24,2
|11,1
|Володимир Зеленський
|Петро Порошенко
|27,8
|12,2
Верховна Рада
За результатами опитування, симпатії респондентів розподілилися так серед кандидатів в парламент:
- "Батьківщина" - 13,1%
- "Слуга народу" - 7,3%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 6,3%
- "Блок Петра Порошенка" - 6,3%
- "Громадянська позиція" - 5,1%
- "Радикальна партія" - 4,5%
- "Блок Святослава Вакарчука" - 2,3%
- "Наші" -2,3%
- "Самопоміч" - 2,2%
- "Свобода "- 1,3%.
- "Опозиційний блок" - 1,1%
При цьому за інші партії загалом проголосувало б 4,5% опитаних, 3,9% викреслили б усі партії, чи зіпсували бюлетень. Ще 10,9% респондентів не планують брати участь у голосуванні.
26,9% респондентів не знають за кого голосувати на парламентських виборах у жовтні 2019 року.
2,1% - відмовились відповідати на запитання.
Якщо враховувати тільки тих, хто визначився з тим, кого підтримає, то "Батьківщина" отримує 23,4% підтримки опитаних, "Слуга народу" - 13%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,3%, "Блок Петра Порошенка" - 11,2%, "Громадянська позиція" - 9,1%, а "Радикальна партія" - 8%.
Решта політичних сил не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.
У порівнянні з результатами соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, яке проводили у серпні, рейтинг "Батьківщини" залишився практично без змін, "Слуга народу" піднялась із шостого місця з рівнем підтримки 5,2% на друге, здобувши підтримку 7,3% опитаних.
"Громадянська позиція" втратила друге місце рейтингу з рівнем підтримки у 6,6% і опустилась на п'яту позицію. А "Опозиційний блок" опустився з п'ятого місця з рейтингом 5,5%на одинадцяте місце з рівнем підтримки у 1,1%.
Третя сходинка залишилась за "Опозиційною платформою - За життя", а четверта - за "Блоком Петра Порошенка". Практично не змінився рейтинг у "Радикальної партії", дещо впав рейтинг "Самопомочі" і "Свободи".
Новачками рейтингу стали "Блок Святослава Вакарчука" та "Наші".
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