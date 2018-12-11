Президентський рейтинг: лідирують Тимошенко і Зеленський

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив у вівторок нові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.

Згідно з даними на сайті організації, серед опитаних, голоси за імовірних кандидатів в президенти в першому турі розподілилися так:

Юлія Тимошенко - 11,9% Володимир Зеленський - 8,2% Петро Порошенко - 6,5% Юрій Бойко - 6,2% Олег Ляшко - 4,9% Анатолій Гриценко - 4,6% Євгеній Мураєв - 2,3% Олександр Шевченко - 2,2% Святослав Вакарчук - 2,1% Андрій Садовий - 1,3%

При цьому, 4,7% викреслили б усіх кандидатів, чи зіпсували б бюлетень, за інших кандидатів загалом проголосували б 6% респондентів, а 9,3% - вирішили не йти на вибори.

Ще 27,6% поки що не визначилися, за кого голосувати на виборах навесні 2019 року.

2,4% опитаних відмовились відповідати на запитання.

Якщо враховувати тільки тих, хто визначився з тим, кого підтримає, то Юлія Тимошенко отримує 21,2% підтримки опитаних, Володимир Зеленський - 14,6%, Петро Порошенко - 11,6%, а Юрій Бойко - 11%.

Опитування проводилось з 23 листопада по 3 грудня 2018 року на території України, за винятком анексованого Росією Криму і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2 000 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 3,3%.

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У порівнянні з результатами соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, яке проводили у серпні, рейтинг Тимошенко впав на 2%, Володимир Зеленський вийшов з п'ятого місця з рівнем підтримки 5,1% на друге, здобувши підтримку 8,2% опитаних.

У серпневому рейтингу друге місце займав Анатолій Гриценко з 6% підтримки, зараз же він на шостому місці, здобувши симпатії 4,6% опитаних.

Петро Порошенко з дуже незначним відривом залишився на третьому місці, дещо збільшивши рівень підтримки: з 5,8% до 6,5%.

Юрій Бойко зайняв четверте місце з 6,2% підтримки (у серпні 4,8%). Раніше четверту сходинку рейтингу обіймав Вадим Рабінович, який нещодавно відмовився йти в президенти на користь Бойка.

Олег Ляшко піднявся з сьомої на п'яту сходинку, хоча рівень його підтримки залишився практично тим самим 4,9% (у серпні - 4,5%).

Новачком у рейтингу стали Євгеній Мураєв і Олександр Шевченко, у яких майже однаковий рівень підтримки зі Святославом Вакарчуком (у серпні - 4,6%)

Розклад другого туру

Респондентів запитали, кого вони б підтримали у другому турі президентських виборів, у восьми запропонованих парах.

Згідно з результатами, шанси перемогти Юлію Тимошенко у другому турі мали б Анатолій Гриценко та Володимир Зеленський. А от чинний президент не перемагає у жодній з пар, програючи Юлії Тимошенко, Юрію Бойку, Анатолію Гриценку та Володимиру Зеленському.

Підтримка кандидатів у другому турі президентських виборів Кандидат №1 Кандидат №2 За кандидата №1, % За кандидата №2, % Петро Порошенко Юлія Тимошенко 11,8 23,4 Юрій Бойко Петро Порошенко 19,0 15,3 Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко 20,4 20,8 Юрій Бойко Юлія Тимошенко 15,2 23,4 Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко 18,9 23,4 Володимир Зеленський Юлія Тимошенко 23,0 22,2 Святослав Вакарчук Петро Порошенко 24,2 11,1 Володимир Зеленський Петро Порошенко 27,8 12,2

Верховна Рада

За результатами опитування, симпатії респондентів розподілилися так серед кандидатів в парламент:

"Батьківщина" - 13,1% "Слуга народу" - 7,3% "Опозиційна платформа - За життя" - 6,3% "Блок Петра Порошенка" - 6,3% "Громадянська позиція" - 5,1% "Радикальна партія" - 4,5% "Блок Святослава Вакарчука" - 2,3% "Наші" -2,3% "Самопоміч" - 2,2% "Свобода "- 1,3%. "Опозиційний блок" - 1,1%

При цьому за інші партії загалом проголосувало б 4,5% опитаних, 3,9% викреслили б усі партії, чи зіпсували бюлетень. Ще 10,9% респондентів не планують брати участь у голосуванні.

26,9% респондентів не знають за кого голосувати на парламентських виборах у жовтні 2019 року.

2,1% - відмовились відповідати на запитання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За даними соціологів, перемогти Тимошенко у другому турі мають шанси тільки Зеленський і Гриценко

Якщо враховувати тільки тих, хто визначився з тим, кого підтримає, то "Батьківщина" отримує 23,4% підтримки опитаних, "Слуга народу" - 13%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,3%, "Блок Петра Порошенка" - 11,2%, "Громадянська позиція" - 9,1%, а "Радикальна партія" - 8%.

Решта політичних сил не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.

У порівнянні з результатами соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, яке проводили у серпні, рейтинг "Батьківщини" залишився практично без змін, "Слуга народу" піднялась із шостого місця з рівнем підтримки 5,2% на друге, здобувши підтримку 7,3% опитаних.

"Громадянська позиція" втратила друге місце рейтингу з рівнем підтримки у 6,6% і опустилась на п'яту позицію. А "Опозиційний блок" опустився з п'ятого місця з рейтингом 5,5%на одинадцяте місце з рівнем підтримки у 1,1%.

Третя сходинка залишилась за "Опозиційною платформою - За життя", а четверта - за "Блоком Петра Порошенка". Практично не змінився рейтинг у "Радикальної партії", дещо впав рейтинг "Самопомочі" і "Свободи".

Новачками рейтингу стали "Блок Святослава Вакарчука" та "Наші".

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