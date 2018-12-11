Меркель закликала Путіна звільнити українських моряків

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Канцлерка Німеччини у телефонній розмові з Володимиром Путіним обговорила конфлікт між Україною і РФ щодо Керченської протоки.

Пані Меркель закликала Володимира Путіна звільнити усіх 24 моряків, яких Росія затримала після захоплення українських кораблів у Чорному морі.

Також вона наголосила, що Росія має забезпечити безперешкодне пересування кораблів у районі Керченської протоки, повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

За його словами, ще однією темою розмови стали проблеми, "пов'язані з транзитом російського газу через територію України після 2019 року".

Як очікується, саме наприкінці наступного року має запрацювати газопровід "Північний потік-2", який проходитиме через Балтійське море, в обхід України.

Інформацію про переговори Меркель і Путіна підтвердили і в прес-службі Кремля.

Там зазначили, що лідери країн "виразили взаємну зацікавленість у недопущенні ескалації напруги в Азово-Чорноморській акваторії".

Захоплення кораблів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни захопили військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.

24 українці, які знаходилися на кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українців заарештували на два місяці і перевезли до Москви

Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

Правоохоронні органи України порушили справу за статтями про підготовку і ведення агресивної війни та про замах на вбивство. Підозрюваними у ній проходять вісім росіян, в тому числі командири трьох кораблів, які брали участь у конфлікті з російської сторони.

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