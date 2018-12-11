Арештований у Криму адвокат Курбедінов - на свободі: що далі?

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Адвокат Еміль Курбедінов, якого суд у Криму раніше арештував на п'ять діб, вийшов на свободу.

Пан Курбедінов - захисник, відомий своєю участю в резонансних справах у Криму. Він захищав кримськотатарського активіста Ільмі Умерова, правозахисника Еміра-Усеін Куку і журналіста "Радіо Свобода" Миколу Семену.

Серед його останніх підзахисних - український моряк Богдан Небелиця, який опинився серед інших 24 українців, що перебували на кораблях, захоплених Росією поблизу Керченської протоки.

Кілька днів тому стало відомо, що Кубердінова арештували на п'ять діб. Зранку у вівторок, 11 грудня, він вийшов на свободу.

Судячи з трансляції, яку у Facebook поширило об'єднання "Кримська солідарність", під будівлею СІЗО, де утримували Кубердінова, його очікували кілька десятків людей.

Значна кількість з них - кримські татари, які вітали адвоката з виходом на свободу і називали його "нашим захисником".

Кубердінов заявив, що вже у вівторок ввечері поїде до Ростова, де розглядають справу його підзахисного, а у п'ятницю - до Москви, де наразі утримується український моряк Богдан Небилиця.

У чому звинувачували Курбедінова?

Кримський суд визнав Еміля Курбедінова винним за статтею 20.3 (ч.1) Кодексу про адміністративні порушення РФ - "Пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій".

Йдеться про пости у Facebook, які Курбедінов публікував на своїй сторінці ще у 2013 році. Ці дописи містили світлини, на яких зображений прапор панісламістської політичної партії "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана в Росії терористичною.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Курбедінов відомий своєю участю в резонансних судових справах на території Криму

Зрештою йому встановили покарання у п'ять діб адміністративного арешту.

Захист Курбедінова вважає цю справу політично мотивованою. Деякі колеги адвоката припускають, що його чергове затримання напряму пов'язане з тим, що він зайнявся захистом українського моряка Богдана Небелиці.

Друг і колега Курбедінова Едем Семедляєв озвучував ще одну можливу версію того, що стало причиною затримання адвоката. На його думку, справу відкрили через участь Курбедінова у правозахисному колоквіумі в Москві, який організували російські правозахисники.

Цей захід, каже Семедляєв, став причиною арешту 77-річного Льва Пономарьова, відомого радянського дисидента та російського правозахисника.

Це вже не перший арешт Кубердінова: у січні минулого року його вже притягали до адміністративної відповідальності за такими ж звинуваченнями, що й зараз. Щоправда, тоді мова йшла про публікації, розміщені у соцмережі "Вконтакте".

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