"Безстрашну дівчинку" в Нью-Йорку перенесли на нове місце

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Статую "Безстрашна дівчинка", яка з'явилась у Нью-Йорку минулого року і одразу ж отримала шалену популярність, перенесли на нове місце.

Навесні 2017-го "Дівчинку" тимчасово встановили навпроти знаменитої скульптури "Бик" на Волл-Стріт - як символ дискримінації прав жінок у фінансових інституціях.

Спочатку планувалося, що вона залишиться там лише на один місяць, але робота настільки сподобалася туристам і місцевим жителям, що влада Нью-Йорка зрештою вирішила залишити її назавжди.

Щоправда, популярність статуї водночас виявилася і проблемою. Потоки людей, які бажали її побачити і сфотографуватися поруч, стали заважати рухові автомобілів поблизу.

Саме тому влада Нью-Йорка вирішила прибрати "Безстрашну дівчинку" з Волл-стріт і перенести до будівлі Нью-Йоркської фондової біржі, де автомобільний рух обмежений.

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"Безстрашна дівчинка" символізує боротьбу зі страхом і здатність знайти в собі сили зробити те, що необхідно, - заявляв мер Нью-Йорка Біл де Блазіо. - Її поява викликала у багатьох доволі сильні почуття - мабуть, через те, що прийшлася якраз до часу".

"Вона передає більше, ніж адвокати можуть сказати на сотнях сторінок аргументів і сторінок", - каже конгресвумен Керолін Мелоні, яка відвідала церемонію відкриття статуї на новому місці.

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"У ній ми бачимо наших дочок, мам, племінниць", - додає віце-президент Нью-Йоркської Фондової біржі Бетті Лю.

"Безстрашна дівчинка" символізує потенціал, прогрес і надію, але водночас усіх жінок, яким доводилося боротися за рівні права".

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