Facebook без жодного натяку на секс: як користувачі реагують на нові правила
Користувачам Facebook заборонили натякати на секс у дописах та приватній переписці. До нових правил вони поставилися з гумором - ми зібрали найцікавіші публікації.
Нові правила публікацій Facebook мають на меті запобігти торгівлі людми та секс-послугами, а також зупинити поширення порнографії.
Під заборону тепер потрапили як очевидні дописи про пошук сексуальних партнерів, так і неочевидні - як то фрази "хочу розважитися сьогодні ввечері", намальовані від руки люди у сексуальних позах та фотографії оголеного тіла.
Блогерка Юлія Гайворонська, яке професійно пише у соцмережах про інтимні відносини та веде власний блог на цю ж тему, закликала блогерів концентруватися не на новій для них проблемі, а на її вирішенні.
"Мені здається, що Фейсбук обмежує не нас, а людей, які створюють небезпечні ситуації. Тут є над чим подумати, самовиражатися ми будемо і далі. Але якщо мова пішла про припинення на такому рівні, то, можливо, були прецеденти".
Журналіст та редактор сайту "Платформа" Юрій Марченко у Facebook іронізує з приводу нових правил, та пропонує власні синоніми для сексуальних натяків, які потрапили під заборону.
"Можна чаклувати чарівною паличкою, займатися вправами на колоді, висаджувати десант в незайманих лісах, поливати квітку лотоса, вкладати шаблю в піхви, рибалити в вовняних доках... Досить розпусти. Ми за Фейсбук без похоті!".
Секс-педагог та автор програм із сексуальної грамотності Юлія Ярмоленко заявляє, що роботу не припинятиме, і натомісь закликає людей обговорювати інтимні теми наживо або ж переходити на інші ресурси.
"Ви питаєте: що будеш робити, якщо твої акаунти заблокують? Відповідаю: буду продовжувати працювати. Соцмережі - це всього лише невелике доповнення до основної моєї роботи", - написала Юлія Ярмоленко.
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Блогерка Ліна Квітка також зауважує, що найпершими від нових правил можуть постраждати саме просвітницькі сторінки.
"Зроблено це (нові правила - Ред.), щоб через платформи не торгували людьми і секс-послугами, тобто заради доброї справи. За фактом, формулювання нових правил по-перше позбавляє можливості для секс-просвіти, по-друге, місцями настільки розмите, що, маючи хорошу уяву, будь-якій фразі / зображенню можна приписати сексуальний підтекст. Будь-який секс-просвітницький блог потрапляє під це визначення".
А інші користувачі Facebook просто цікавляться, чи можуть тепер виставляти власні фотографії.
Та жартівливо закликають до повстань.
Врешті-решт користувачі вказують засновнику Facebook Марку Цукербергу на те, що, запровадивши нові правила, він не прибрав деякі сумнівні функції мережі. Та випробовують нову систему на міцність:
Аби не порушити суворі правила, українці також пропонуют повертатися до "мови нефритових стриженів", "розробляти систему алегорій" та навіть створювати власні "альтернативні соцмережі".
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