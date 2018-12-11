Переможці "Людини року" за версією Time. Хто вони?

Копирайт изображения ERIC BARADAT

Американське видання Time визначилося зі званням "Людина року", яке присуджується з 1927 року.

Цього року переможець не один: звання присудили одразу багатьом людям - журналістам, які заплатили за свою роботу свободою або власним життям.

"Як і всі дари людства, мужність приходить до нас на різних рівнях і в різні моменти. Цього року ми обрали чотирьох журналістів і одну новинну організацію, які заплатили страшну ціну, приймаючи виклики часу", - заявив головний редактор журналу Time Едвард Фелсенталь.

До списку переможців увійшли, зокрема:

Джамаль Хашоггі - саудівський журналіст, відомий як палкий критик влади Саудівської Аравії. У жовтні цього року він зайшов до будівлі консульства своєї країни у Стамбулі, і назад вже не повернувся. В результаті розслідування стало зрозуміло, що Хашоггі вбили.

Журналісти Reuters Ва Лон і К'я Сьо Оо, які отримали сім років в'язниці у М'янмі за звинуваченнями у розголошенні державної таємниці. Вони займалися розслідуванням злочинів проти мусульман рохінджа

Марія Ресса, яка відома критикою влади Філіппін - зокрема, методами, якими режим бореться з "незручними" громадянами. Повідомлялося, що їй загрожує до 10 років в'язниці

Американське видання The Capital Gazette, на редакцію якого влітку цього року вчинили збройний напад. Внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей.

"Всі вони - символ більш широкої боротьби, яка розгортається в усіх країнах світу. Боротьби журналістів, які ризикують усім заради того, аби розповісти історію нашого часу", - пише головний редактор Time.

Що таке "Людина року" Time?

Обирати "Людину року" Time почав у 1927 році. Цей титул віддають тим, хто "найкращим або найгіршим чином... найсильніше вплинув на події року".

Переважна більшість обраних були конкретними людьми, але не завжди. У 2014-му, приміром, видання відзначило "борців з Еболою", а в 2011 - колективного "Протестувальника", аби наголосити на важливості подій так званої Арабської весни.

"Американські бійці", "Угорці", "Вчені" та "Американці до 25" також ставали об'єктами обкладинки журналу у різні роки.

У 2006 "Людиною року" став просто "Ти" - на обкладинці був зображений комп'ютер, екран якого виконали у вигляді дзеркала. Таким чином редакція хотіла наголосити на важливості інтернет-контенту, створеного самими користувачами.

У 2017 перемогу віддали жінкам, які відкрито виступили проти сексуального насильства і домагань.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.