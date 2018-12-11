Насіров про рішення суду: "Я повернуся в ДФС і буду працювати"

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Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України, заявив пан Насіров BBC News Україна.

Він також повідомив, що готовий повернутися до роботи.

"Я повертаюся до обов'язків і буду виконувати обов'язки голови ДФС", - сказав пан Насіров.

Представник уряду заявив, що рішення суду Кабмін оскаржить.

11 грудня суд визнав звільнення пана Насірова протиправним, та скасував відповідне рішення уряду.

"Сьогодні було чергове засідання суду, на якому ми закінчили розгляд і провели дебати. 40 хвилин тому оголосили рішення суду", - сказав він.

"Рішення вже вступило в силу, там має бути негайне виконання. Це специфіка трудових спорів", - додав пан Насіров.

На запитання про те, чи суд таким чином визнав відсутність британського паспорту, він не відповів, пояснивши, що ще не читав повний текст рішення.

За інформацією агентства "Українські новини", суд також стягнув компенсацію з Державної фіскальної служби за час вимушеного відгулу.

Представник Кабміну у Верховній Раді Вадим Денисенко повідомив, що уряд оскаржить таке рішення суду.

Справа проти Насірова

Варто зазначити, що цей вердикт суду стосується лише рішення уряду про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС.

Поряд з цим НАБУ розслідує проти нього справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема, йому інкримінують розтрату 2 млрд грн державних коштів.

2 березня 2017 року співробітники НАБУ вручили Роману Насірову підозру у скоєнні злочину. ‎

Наступного дня, 3 березня 2017 року, Кабмін відсторонив Романа Насірова від посади голови ДФС на час слідства, а 31 січня 2018 року його звільнили за подвійне громадянство.

Шевченківський суд Києва 7 грудня розпочав розглядати справу проти колишнього керівника ДФС по суті.

Це найгучніша справа Національного антикорупційного бюро проти високопосадовців України.

Затримання Романа Насірова супроводжувалось драматичними подіями - він заявив про важку хворобу та ліг у державну лікарню у Феофанії.

Дуже довго детективи НАБУ не могли потрапити у лікарню та затримати Романа Насірова. Згодом його таки вдалось доправити до суду для обрання запобіжного заходу, проте через нібито поганий стан здоров'я судовий розгляд затягнувся.

Копирайт изображения УНІАН

Легендарними стали ковдри пана Насірова, якими він накривався у лікарні та у залі суду.

Згодом його арештували, але з правом застави у 100 мільйонів гривень, хоча звинувачення просило про два мільярди.

Роман Насіров майже одразу сплатив кошти та вийшов на свободу під заставу. Також він здав усі паспорти для виїзду за кордон.

Британське громадянство?

Згодом антикорупційна прокуратура звернулась до суду з вимогою перерахувати заставу Насірова державі.

За даними НАБУ та антикорупційної прокуратури, пан Насіров має британський паспорт і не здав його, а тому порушив умови перебування під заставою.

Проте у червні 2017 року Солом'янський суд Києва відмовився стягувати заставу, адже звинувачення нібито не надало доказів британського громадянства Насірова.

Роман Насіров стверджував, що не має британського громадянства.

У справу навіть втрутилось посольство Великої Британії в Україні, адже саме на інформацію від дипломатів посилалось НАБУ.

У посольстві зробили спеціальну заяву, в якій наполягали на британському громадянстві Насірова й навіть вказували на його можливе кримінальне переслідування в Британії.

"На цьому етапі відповідні органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві", - заявили тоді у посольстві.

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