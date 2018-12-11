Науковці розкрили таємницю рудого волосся

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Британські вчені виявили вісім генів, які пов'язують з рудим волоссям.

В університеті Единбурга провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження, воно пролило світло на те, як люди успадковують колір волосся.

Раніше вважали, що руде волосся контролює один ген, MC1R, який передається від обох батьків.

Однак не завжди передача цього гену приводить до рудого волосся у дітей. Отже в цьому процесі залучені й інші гени.

Вчені вивчили ДНК майже 350 тисяч людей, які брали участь у дослідженні, і виявили вісім раніше невідомих генів.

Дослідники також виявили раніше невідомі особливості майже 200 генів, які пов'язані з блондинами та брюнетами.

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Професор університету Единбурга Альберт Тенеса сказав: "Ми дуже раді, що ця робота розкрила багато генетичних варіацій, які ведуть до різних кольорів волосся у людей".

Його колега з цього ж університету Іан Джексон заявив, що це "велике та унікальне генетичне дослідження, до якого залучили півмільйона людей у ​​Британії", що дозволило виявити нові гени.

Дослідження опублікували у виданні Nature Communications, його профінансувала Рада медичних досліджень та Рада досліджень біотехнології та біологічних наук.

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