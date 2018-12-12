Собаки - не різдвяні подарунки! Як у Німеччині захищають тварин

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"Собака на все життя, а не тільки на Різдво!" - так звучить знаменитий слоган, до якого вдалися притулки для тварин.

У Німеччині ввели тимчасову заборону на взяття тварини з притулку у якості різдвяного подарунка.

Десятки притулків розповіли, що вони не передаватимуть людям домашніх улюбленців під час Різдва.

Берлінський притулок для тварин є найбільшим у Європі і він теж прийняв таке рішення.

Там вважають, що така заборона знижує кількість тварин, яких віддають назад після святкового періоду.

"Тварини - це живі істоти зі своїми потребами та почуттями", - йдеться в повідомленні. "Вони не є якимись несподіваними подарунками".

У притулку Бремена жодну з 500 тварин не віддадуть після 18 грудня.

Регіональні новинні видання повідомляють про подібні рішення в інших містах.

Прихильники заборони пояснюють, що домашні тварини часто купують імпульсивно в останню хвилину.

"Рішення про взяття тварини не повинно бути легковажним - вся родина повинна брати участь у процесі прийняття рішення", - вважає Клавдія Хеммерлінг із Асоціації захисту тварин Берліна.

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Більшість притулків залишатимуться доступними для перегляду, але взяти тварину звідти сім'ї зможуть лише у січні.

Але не всі згодні з такою забороною.

Британська група захисту тварин RSPCA вважає, що особа, якій хочуть взяти домашню тварину, повинна про це знати і бути до цього готова. А надмірний галас та метушня на Різдво "можуть ускладнити адаптацію будь-якої тварини під час переселення до нового будинку" .

"Однак, для деяких людей цей святковий період спокійний та тихий, тому це може стати цілком гарною можливістю принести додому тваринку", - кажуть в організації.

Благодійна організація Dog's Trust є автором знаменитого гасла про собак "не тільки для Різдва", яке було створено ще 40 років тому і досі впливає.

"Різдвяні подарунки - це не собаки, а собаки - це не різдвяні подарунки. Все дуже просто!", - заявили в організації.

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