Собаки - не різдвяні подарунки! Як у Німеччині захищають тварин
"Собака на все життя, а не тільки на Різдво!" - так звучить знаменитий слоган, до якого вдалися притулки для тварин.
У Німеччині ввели тимчасову заборону на взяття тварини з притулку у якості різдвяного подарунка.
Десятки притулків розповіли, що вони не передаватимуть людям домашніх улюбленців під час Різдва.
Берлінський притулок для тварин є найбільшим у Європі і він теж прийняв таке рішення.
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Там вважають, що така заборона знижує кількість тварин, яких віддають назад після святкового періоду.
"Тварини - це живі істоти зі своїми потребами та почуттями", - йдеться в повідомленні. "Вони не є якимись несподіваними подарунками".
У притулку Бремена жодну з 500 тварин не віддадуть після 18 грудня.
Регіональні новинні видання повідомляють про подібні рішення в інших містах.
Прихильники заборони пояснюють, що домашні тварини часто купують імпульсивно в останню хвилину.
"Рішення про взяття тварини не повинно бути легковажним - вся родина повинна брати участь у процесі прийняття рішення", - вважає Клавдія Хеммерлінг із Асоціації захисту тварин Берліна.
Більшість притулків залишатимуться доступними для перегляду, але взяти тварину звідти сім'ї зможуть лише у січні.
Але не всі згодні з такою забороною.
Британська група захисту тварин RSPCA вважає, що особа, якій хочуть взяти домашню тварину, повинна про це знати і бути до цього готова. А надмірний галас та метушня на Різдво "можуть ускладнити адаптацію будь-якої тварини під час переселення до нового будинку" .
"Однак, для деяких людей цей святковий період спокійний та тихий, тому це може стати цілком гарною можливістю принести додому тваринку", - кажуть в організації.
Благодійна організація Dog's Trust є автором знаменитого гасла про собак "не тільки для Різдва", яке було створено ще 40 років тому і досі впливає.
"Різдвяні подарунки - це не собаки, а собаки - це не різдвяні подарунки. Все дуже просто!", - заявили в організації.
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