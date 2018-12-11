Стрілянина на різдвяному ярмарку Страсбурга: є жертви

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У французькому місті Страсбург сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула та шість отримали поранення, повідомляє поліція.

Міністерство внутрішніх справ Франції підтвердило "серйозний інцидент" у Старбурзі та закликало мешканців залишатися у приміщеннях.

Стрілянина сталася поруч з різдвяним ярмарком на одній із центральних площ міста.

ЗМІ повідомляють, що територію оточили сили безпеки, трамваї припинили рух.

Місцевий журналіст Бруно Поссар написав у Twitter, що на його вулиці в центрі міста сталося десяток пострілів.

Еммануель Фюлон, працівник прес-служби у справах Європейського парламенту, писав, що в центрі "паніка" тривала по звуку стрілянини і що поліція з гарматами проходила по вулицях.

Заступник міського голови Страсбурга Ален Фонтанель написав у Twitter: "Стрілянина в центрі Страсбурга. Дякую всім за те, що ви залишилися вдома, поки чекає роз'яснення ситуації".

Представник прес-служби Європарламенту Еммануель Фулон повідомив, що в центрі міста виникла паніка, а вулицями бігли озброєні поліцейські.

Того, хто стріляв, поки шукають, його місце знаходження невідоме.

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